Slušaj vest

Bred Everet Jang, poznati holivudski fotograf, glumac i zagovornik umetničkog obrazovanja, preminuo je u 46. godini nakon teške saobraćajne nesreće.

Nesreća se dogodila kasno noću, dok se Jang vraćao kući iz bioskopa. Na autoputu 134, njegovo vozilo je udario automobil koji je išao u suprotnom smeru. Prema rečima njegovog publiciste, Pola Kristensena, Bred je preminuo na mestu nesreće, dok je drugi vozač preživeo i prebačen je u bolnicu.

Život posvećen umetnosti i umetnicima

Bred Everet Jang
Foto: WENN, WENN Rights Ltd / Alamy / Profimedia

Bred Everet Jang bio je prepoznatljivo lice na holivudskim crvenim tepisima, pojavljujući se na premijerama, galama i dodelama nagrada. Njegove fotografije su objavljivane u prestižnim međunarodnim časopisima kao što su The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People i Variety.

Među zvezdama koje je fotografisao bili su Dejvid Harbor, Set Grin, Ema Kolfild Ford, Kevin Danijels, Sara Mišel Gelar i Harvi Giljen.

Pored fotografije, Jang se okušao i u glumi. Krajem devedesetih, pojavio se u popularnim serijama kao što su „Dečak upoznaje svet“, „Felisiti“, „Anatomija Greja“ i „Brojevi“, a imao je i manje uloge u filmovima „Ljubav i košarka“ (2000), „Čarlijevi anđeli“ (2000), „Park iz doba jure III“ (2001), „Volim te, čoveče“ (2009), „Umetnik“ (2011) i „Dr. Džekil i gospodin Hajd“ (2017).

Ne propustitePop kulturaZbog jedne poruke je izjurio iz kuće i više se nikad nije vratio: Smrt miljenika žena sve je zavila u crno!
pol-voker.jpg
ŽivotOmiljeni dečak (2) sa interneta poginuo u stravičnoj saobraćajnoj nesreći: Roditelji ga poveli na pregled, a onda usledila tragedija
Screenshot 2025-04-29 091918.png
Pop kulturaPoginuo reper u saobraćajnoj nesreći: Voz udario u njegov auto, porodica danima ništa nije znala
Screenshot 2025-04-09 103301.jpg
KulturaSrpski glumac poginuo je u 40. godini sa devojkom koja je imala 18: Kada su lekari izašli na teren ugledali su šokantne scene
screenshot-141.jpg

 Bonus video: Teška saobraćajna nesreća zadesila pevačevog oca

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA ZADESILA PEVAČEVOG OCA! Emir iz Lapsus benda imao težak period, ali sada se vraća u punom SVETLU SA OVIM Izvor: Kurir televizija