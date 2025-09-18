Slušaj vest

Bred Everet Jang, poznati holivudski fotograf, glumac i zagovornik umetničkog obrazovanja, preminuo je u 46. godini nakon teške saobraćajne nesreće.

Nesreća se dogodila kasno noću, dok se Jang vraćao kući iz bioskopa. Na autoputu 134, njegovo vozilo je udario automobil koji je išao u suprotnom smeru. Prema rečima njegovog publiciste, Pola Kristensena, Bred je preminuo na mestu nesreće, dok je drugi vozač preživeo i prebačen je u bolnicu.

Život posvećen umetnosti i umetnicima

Foto: WENN, WENN Rights Ltd / Alamy / Profimedia

Bred Everet Jang bio je prepoznatljivo lice na holivudskim crvenim tepisima, pojavljujući se na premijerama, galama i dodelama nagrada. Njegove fotografije su objavljivane u prestižnim međunarodnim časopisima kao što su The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People i Variety.

Među zvezdama koje je fotografisao bili su Dejvid Harbor, Set Grin, Ema Kolfild Ford, Kevin Danijels, Sara Mišel Gelar i Harvi Giljen.

Pored fotografije, Jang se okušao i u glumi. Krajem devedesetih, pojavio se u popularnim serijama kao što su „Dečak upoznaje svet“, „Felisiti“, „Anatomija Greja“ i „Brojevi“, a imao je i manje uloge u filmovima „Ljubav i košarka“ (2000), „Čarlijevi anđeli“ (2000), „Park iz doba jure III“ (2001), „Volim te, čoveče“ (2009), „Umetnik“ (2011) i „Dr. Džekil i gospodin Hajd“ (2017).

