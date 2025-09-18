Slušaj vest

Brojni fanovi grupe The Lemonheads okupili su se u utorak, 16. septembra, u Vintage Industrial Baru u Zagrebu kako bi uživo čuli kultni album Come On Feel the Lemonheads – izdanje koje je bendu donelo svetsku slavu i više od tri decenije popularnosti.

Međutim, koncert je doživeo neslavni kraj. Nakon samo pola sata, nastup je prekinut, a frontmen Evan Dando, jedini originalni član benda osnovanog 1986. godine, doživeo je nervni slom na sceni, naveo je Jutarnji.hr.

Težak put frontmena Lemonheadsa

Evan Dando u mladosti Foto: Silke Heyer / imago stock&people / Profimedia

Karijeru Evana Danda pratile su zavisnost od narkotika i medijski skandali, uključujući i glasine o aferi sa Kortni Lav. Ipak, poslednjih godina uspeo je da se očisti i vrati muzici.

„Od svoje desete godine jedino što sam želeo bilo je da postanem narkoman“, iskreno je priznao u intervjuu za Telegraph. Ta dečja “ambicija” ga je pratila sve do pre tri godine, kada je konačno uspeo da prekine sa heroinom.

Danas, umesto samodestrukcije, Dando vreme provodi na turnejama, piše autobiografiju „Rumors of My Demise“ i priprema prvi album sa novim pesmama još od 2006.

Zlatne devedesete i uspon do vrha

Foto: Jeff Moore / Zuma Press / Profimedia

Još početkom devedesetih, Dando je imao svet pod nogama. Bio je neverovatno zgodan, talentovan i harizmatičan, a albumi It’s A Shame About Ray (1992) i Come On Feel the Lemonheads (1993) doneli su bendu planetarnu popularnost.

The Lemonheads su zajedno s Nirvanom i drugim grunge bendovima izašli iz američkog undergrounda na veliku scenu. „Svi naši prijatelji postali su poznati. Svirali smo sa Babes in Toyland, Screaming Trees, Mudhoney… bilo je ludo“, prisetio se Dando.

Padovi, zavisnost i život na ivici

Slava je, međutim, imala svoju cenu. Dando je nestajao iz javnosti na duže periode, vraćajući se vidno iscrpljen, povremeno sa novim albumima, ali češće sa neispunjenim obećanjima.

Najgori period došao je kada je živeo u prikolici na ostrvu Martha’s Vineyard, trošeći i po 200 dolara dnevno na drogu.

Foto: Yuri Murakami / imago stock&people / Profimedia

„Moja devojka je ubrizgavala heroin sebi u vrat, a ja sam pokušavao da joj stavim šal da prikrijem tragove dok smo oboje bili ‘urađeni’. Knjiga dosta govori o tom periodu“, otkriva muzičar.

Njegova zavisnost dovela je i do ozbiljnih posledica – tokom godina je izgubio sve zube zbog Oxycontina, a često su kružile glasine da je mrtav. Upravo zbog toga autobiografija nosi naziv „Rumours of My Demise“.

Prijateljstvo i tragedija Kurta Kobejna

Evan Dando bio je blizak sa Kurtom Kobejnom i teško je podneo njegovu smrt.

„Bio sam previše blizu tome i bilo mi je užasno tužno. Ljudi oko njega znali su šta se dešava, a kao i u mom slučaju – želeli su da nas nema jer su mogli da zarađuju više novca“, rekao je.

Kortni Lav,Kurt Kobejn,Frensis Bin Kobejn Foto: Paul Harris / Pacific coast news / Profimedia

Pojedini mediji pisali su da je imao aferu sa Kobejnovom suprugom Kortni Lav, ali Dando tvrdi da su te glasine potekle od nje same, kako bi izazvala ljubomoru. Danas su u korektnim odnosima i izbegava da se vraća na tu temu.

Novi život i povratak muzici

Dando je spas pronašao uz Antoniju, ženu koju poznaje još od devedesetih. Njihova priča počela je nesvakidašnje – upoznali su se u Brazilu 1994, jer je njen očuh bio poznati diler.

„Antonija mi je bukvalno spasila život. Sada imam porodicu i osećam da konačno imam razlog da ostanem na pravom putu“, kaže on.

Danas radi na autobiografiji, slika i planira da postane otac.

„Nemam kajanja. Ne osećam da je moglo biti drugačije. Dugo nisam želeo da radim ništa, ali sada sam se vratio“, rekao je ranija Dando.

Bonus video: Zavisnost ne bira!