Kantri pevač Spenser Hačer zahvalio se svojim obožavaocima na ogromnoj podršci nakon tragične smrti svoje majke, Holi Hačer, u avgustu. Pevač je u utorak, 9. septembra, na Instagramu podelio video poruku u kojoj je govorio o teškim nedeljama koje su iza njega i njegove porodice.

"Želeo sam samo da odvojim trenutak i kažem hvala za svu ljubav i podršku koju ste pokazali meni i mojoj porodici tokom proteklog meseca,“ započeo je 28-godišnji Hatcher.

"U najgorim trenucima našeg života, poslali ste toliko toplih poruka, komentara i objava. Trudili smo se da sve pročitamo, ali želim da znate koliko smo zahvalni – i moja porodica i ja, a posebno ja lično.“

Spenser je sa tugom istakao koliko je njegova majka volela muziku:

Spenser Hečer Foto: youtube/spencerHatcher

"Mama je bila moj najveći fan i podržavala me u svemu. Obožavala je muziku, volela je svaki trenutak – i pesme, i nastupe. Posle mnogo razmišljanja, molitve i razgovora sa mojom izdavačkom kućom, odlučio sam da nastavim da pravim muziku, donosim osmehe na lica ljudi i da ponovo stanem na scenu.“

Dodao je da ga upravo uspomena na majčinu ljubav gura napred:

"Znam da bi to bila njena želja. Ona bi želela da nastavim, znam koliko je ona to volela i koliko vi volite. Neću odustati. Nastaviću ići punom snagom, kao i do sada. Želim da svi vi budete deo ovog puta dok se vraćam muzici. Toliko cenim sve što ste učinili i što ćete učiniti za mene.“

Planovi se nastavljaju uprkos tragediji

Pre nego što se dogodila tragedija, Spenser je imao zakazanu veliku turneju, i sada planira da se vrati tim planovima:

"Mama je bila presrećna zbog svih prilika i nove muzike. Nadam se da ste i vi jednako uzbuđeni kao što je bila ona.“

Na kraju objave, još jednom je zahvalio fanovima:

"Nadam se da ćemo jednog dana svi moći da budemo zajedno, da vam lično zahvalim. Volim vas sve. Bog vas blagoslovio.“

Tragični događaj u porodičnom domu

U nedelju, 3. avgusta, Spenserova majka ubodena je nožem do smrti u njihovom domu u Herisonburgu u Virdžiniji, kada je u kuću ušao nepoznati napadač. Osumnjičeni, Kevin Moses Valker, potom je smrtno pogođen u dvorištu od strane Holinog supruga i Spenserovog oca, Majkla Hačera.

Prema lokalnoj CBS stanici WTVR, šerif okruga Rokingham, Brajan Hačeson, opisao je incident kao „izuzetno neuobičajen, očigledno potpuno nasumičan napad, od strane osobe bez ikakve poznate istorije nasilja ili kriminalnog ponašanja.“

Majkl, koji je i sam povređen tokom napada, u zajedničkoj video poruci sa sinom rekao je:

"Biće pitanja na koja nikada nećemo dobiti odgovore. Ali mogu vam reći da smo plakali, patili, grlili se i otkrili više ljubavi nego što smo ikada znali da postoji – između nas i između vas.“

Turneja se nastavlja do kraja godine

Nakon ubistva, Spencer je otkazao tri nastupa, uz poruku fanovima:

"Nadam se da ću uspeti da nadoknadim ove datume u budućnosti. Cenim svaku podršku koju ste pružili meni i mojim najbližima. Molimo sve da poštuju privatnost naše porodice u ovom trenutku.“

Prema njegovom zvaničnom sajtu, ima zakazane nastupe do kraja godine u gradovima kao što su Hjuston, Dalas, Savana i drugim.