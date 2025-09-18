Slušaj vest

Ostrvo Iskija uveliko se priprema da u petak 19. septembra ugosti venčanje Venus Villiams, legendarne američke teniserke i nekada prve na svetu, koja će izgovoriti sudbonosno „da“ svom vereniku, Andrei Pretiju. Starija od sestara Villiams smatra se jednom od najvećih teniserki svih vremena – osvojila je čak 49 WTA titula i sedam Gren slemova u singlu, od šesnaest finala. U dublu sa sestrom Serenom slavila je četrnaest puta na najvećim turnirima, dok u mešovitom dublu ima još dve titule.

Venus Vilijams je nosila komplet inspirisan opremom za tenis na Met Gali 2025 Foto: Credit: Bre Johnson/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ljubav koja je procvetala na zelenom ostrvu

Veza između Venus i Iskije započela je prošle godine, kada je slavna teniserka odmarala u Sant’Anđelu, slikovitom selu na južnoj strani ostrva. Upravo tada odlučila je da ovo bajkovito mesto bude kulisa za njeno venčanje iz snova.

Venčanje će se održati kod svetionika Punta Imperatore, koji se uzdiže na rtu iznad mora i slovi za jedno od najlepših mesta u čitavom Napuljskom zalivu. Do svetionika se može doći samo peške, putem isklesanim u vulkanskom steni, sa čak 155 stepenika – prizor i iskustvo koji oduzimaju dah.

Proslava u čuvenom restoranu Lisola

Posle ceremonije, slavlje će biti upriličeno u restoranu Lisola, koji su prošle godine otvorili poznati šef kuhinje Nino Di Kostanco i majstor pice Ivano Veča. Za ovu priliku restoran će biti obezbeđen i čuvan od radoznalih pogleda, kako bi mladenci i njihovi gosti imali potpunu privatnost.

Tajanstvena lista zvanica i dolazak zvezda

Spisak gostiju čuva se u strogoj tajnosti, ali se po ostrvu već danima šuška o dolasku brojnih sportskih i estradnih zvezda. Venus i Serena Villiams, zajedno sa porodicom i timom koji organizuje venčanje, već nekoliko dana borave na Iskiji, a njihovo prisustvo nije prošlo neprimećeno.

Porodična večera uz napolitansku kuhinju

Uoči venčanja, porodice mladenaca okupiće se na večeri u restoranu na obali, do kog će stići brodom. Na meniju će, naravno, biti specijaliteti napolitanske kuhinje – još jedan omaž duhu i tradiciji juga Italije.