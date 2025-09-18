Slušaj vest

Jolanda Hadid, bivša zvezda emisije "Domaćice sa Beverli Hilsa" (61), otvoreno je govorila o bolu kroz koji prolazi njena ćerka, slavna manekenka Bela Hadid, dok se leči od hronične lajmske bolesti. U četvrtak, 18. septembra, Jolanda je na Instagramu podelila seriju fotografija Bele iz bolnice i emotivnu poruku o njenom stanju.

"Kako možete da zamislite, gledati svoju Belu kako tiho pati, u meni je probudilo najdublji osećaj nemoći,“ napisala je. "Nevidljivi invaliditet hronične neurološke lajmske bolesti teško je objasniti ili razumeti bilo kome. Trudim se da budem primer na našem lajmskom putovanju, ali moj bol nije ni blizu onome što osećam kada gledam svoje dete kako pati.“

Bela Hadid ponovo u bolnici:

1/4 Vidi galeriju Bela Hadid ponovo u bolnici Foto: Printscreen/Instagram/bellahadid

Jolanda, koja se i sama bori s lajmskom bolešću od 2012. godine, priznala je da je poslednjih godina manje govorila o sopstvenim problemima kako bi se posvetila isceljenju i podršci svojoj porodici.

U emotivnoj poruci, Jolanda je nazvala Belu „ratnicom“ i opisala njenu borbu kao „nepoznati pakao“.

"Moj prelepi Bellita: neumorna si i hrabra. Nijedno dete ne bi trebalo da pati u svom telu od neizlečive hronične bolesti. Divim se tvojoj hrabrosti i volji da nastaviš da se boriš za zdravlje uprkos neuspešnim protokolima i brojnim razočaranjima. Nema dovoljno velikih reči da opišem tamu, bol i pakao kroz koji prolaziš još od dijagnoze 2013. godine. Ti zapravo nisi živela, učila si kako da opstaneš u zatvoru svog sopstvenog, paralisanog uma,“ napisala je Jolanda.

Dodala je i da je beskrajno ponosna:

"Nisi sama, obećavam da ću ti čuvati leđa na svakom koraku, koliko god dugo ovo trajalo. Borila si se kroz još jedan mesec terapije i znam da je Bog dobar, čuda se dešavaju svakog dana. Molim se za tvoj brzi oporavak, ljubavi moja. Ova bolest nas je oborila na kolena, ali uvek ustanemo. Nastavićemo da se borimo za bolje dane zajedno. Ti si preživela… Volim te beskrajno, moja hrabra ratnice.“

Belina poruka fanovima i podrška porodice

Jolandin post usledio je dan nakon što je Bela Hadid na Instagramu podelila fotografije iz bolničkog kreveta, izvinjavajući se fanovima zbog odsustva iz javnosti:

"Žao mi je što stalno nestajem, volim vas,“ napisala je uz fotografije na kojima leži priključena na infuziju.

Bela je dijagnozu lajmske bolesti dobila još 2012. godine, zajedno sa majkom i mlađim bratom Anvarom. Još 2016. otvoreno je govorila za People o izazovima života s ovom iscrpljujućom bolešću:

"Život nije uvek onakav kakvim izgleda spolja… Najteži deo ovog puta je biti osuđivan po izgledu, umesto po onome kako se zaista osećaš.“

Njena starija sestra, Điđi Hadid, dodala je poruku ljubavi i ohrabrenja: „Volim te! Nadam se da ćeš se uskoro osećati onako snažno i dobro kako zaslužuješ!“