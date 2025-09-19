Slušaj vest

Holivudska zvezda Kijanu Rivs (61), najpoznatiji po ulogama u franšizama Matriks i Džon Vik, navodno se oženio dugogodišnjom partnerkom, umetnicom Aleksandrom Grant (52). Kako piše RadarOnline.com, par je razmenio zavete tokom intimne i diskretne ceremonije u Evropi ranije ovog leta.

Ljubavna priča koja traje godinama

Rivs i Grant upoznali su se 2009. godine na jednoj zabavi, a ubrzo su počeli i profesionalnu saradnju. Njihovo prvo zajedničko delo bila je knjiga Oda sreći, dok su 2019. godine prvi put potvrdili romansu u javnosti. Od tada su poznati kao jedan od najdiskretnijih parova Holivuda, daleko od pompe i svetlosti reflektora.

Polgedajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/9 Vidi galeriju Kijanu Rivs i Aleksandra Grant na crvenom tepihu Foto: Joseph Martinez / PictureLux / imago stock&people / Profimedia, Paul Smith / Alamy / Profimedia, izumi Hasegawa, Hollywood News Wire Inc. / Alamy / Profimedia

„Venčanje se odigralo u Evropi, veoma intimno i diskretno“, otkrio je jedan insajder. „Godinama su razgovarali o tome, ali su želeli da sve ostane samo njihovo. Njih dvoje cene privatnost, pa je tajna ceremonija potpuno u skladu sa njihovim karakterom.“

Aleksandra kao oslonac posle tragedija

Aleksandra Grant je, prema rečima prijatelja, postala prava životna podrška slavnom glumcu. Rivs je godinama nosio teret ličnih tragedija – 1999. njegova tadašnja partnerka Dženifer Sajm rodila je mrtvorođenu ćerku Avu, a samo dve godine kasnije Sajm je poginula u saobraćajnoj nesreći sa 28 godina.

„Tuga i gubitak nikada ne nestaju. Oni ostaju deo vas“, priznao je glumac u jednom od retkih intervjua na tu temu. Upravo zato, bliski prijatelji tvrde da mu je Aleksandra unela mir i stabilnost. „Svi primećuju koliko je Kijanu opušteniji i vedriji uz nju. Mnogo se više smeje, deluje rasterećenije – ona mu je pravi oslonac“, rekao je jedan izvor.

Foto: izumi Hasegawa, Hollywood News Wire Inc. / Alamy / Profimedia

Diskretan brak, velika proslava na pomolu

Iako su venčanje održali u tajnosti, izvori bliski paru navode da postoji mogućnost i većeg slavlja. „Voleli bi da kasnije organizuju proslavu sa porodicom i prijateljima, jer žele da podele svoju sreću“, otkriva jedan insajder.

Aleksandra, poznata vizuelna umetnica i književnica, više puta je naglašavala da nema ambiciju da juri slavu. Upravo ta skromnost i prizemnost, tvrde izvori, dodatno su osvojili Rivsa. „Ona ga je ohrabrila da se oproba i u pozorištu, što mu je bila velika prekretnica“, navodi izvor.

Javna potvrda ljubavi

Foto: Paul Smith / Alamy / Profimedia

Da je njihova veza čvršća nego ikad, Aleksandra je pokazala i ovog meseca, kada je javno čestitala Kijanov rođendan. Uz fotografiju torte na kojoj je pisalo njegovo ime, napisala je: „Kijanu, beskrajno sam zahvalna na tvojoj ljubavi i partnerstvu.“

Dok oboje uživaju u „medenome mesecu“, kako ga prijatelji opisuju, svi se slažu da je njihova ljubav sada još snažnija, a par blista u zajedničkoj sreći.

Bonus video: Dvojnik Kianu Rivsa