Američki kantautor i dobitnik Gremi nagrade, Bret Džejms (Brett James), poginuo je u 57. godini u padu malog aviona u Severnoj Karolini. Nesreća se dogodila u četvrtak popodne, a u udesu su stradale još dve osobe.

Nesreća u blizini škole

Prema dostupnim podacima, avion tipa Cirrus SR22T poleteo je iz Nešvila u Tenesiju i srušio se u okrugu Mejson, nedaleko od škole u mestu Frenklin, oko 15 časova po lokalnom vremenu. Prema informacijama sa portala FlightAware, letelica je bila registrovana na ime muzičara, čije je puno ime Bret Džejms Kornelijus.

Istraga u toku

Savezna uprava za avijaciju (FAA) potvrdila je da su u trenutku nesreće u avionu bila tri putnika. „Cirrus SR22T srušio se u polje u Frenklinu, Severna Karolina, oko 15 časova po lokalnom vremenu u četvrtak, 18. septembra. Tri osobe su bile na brodu.“ naveli su u zvaničnom saopštenju.

Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) preuzeo je istragu i vodiće dalju analizu uzroka tragedije.

Legenda kantri muzike

Bret Džejms bio je jedan od najpoznatijih tekstopisaca savremene kantri muzike. Najveći uspeh postigao je 2007. godine kada je osvojio Gremi nagradu za pesmu „Jesus, Take the Wheel“, koju je izvodila Keri Andervud (Carrie Underwood). Tokom karijere sarađivao je sa brojnim zvezdama i ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

Oproštaji i tuga

Vest o njegovoj smrti šokirala je muzičku zajednicu. Iz Udruženja tekstopisaca Nešvila (NSAI) stiglo je potresno saopštenje:

„Porodica NSAI je zatečena smrću člana upravnog odbora i legendarnog tekstopisca Breta Džejmsa.“

