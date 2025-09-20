Slušaj vest

Zvezda serije "Kruna", Olivija Kolman, nakon višedecenijske karijere u Holivudu, otkrila je da više ne želi da učestvuje u određenim vrstama scena pred kamerom, piše New York Post.

"Bilo šta gde moram da pokažem kožu“, odgovorila je Kolman kada ju je voditeljka, takođe glumica, Amy Poehler, u svom podkastu Good Hang pitala čega se plaši na poslu.

„Pretvarati se da imam seks sa nekim. Ne volim to. Osećam se kao da varam. Čak i kada kažu: ‘Možeš da nosiš farmerke i stavićemo jastuk između vas.’ Ne želim to da radim sa nekim koga ne poznajem“, dodala je Kolman, koja se udala za glumca Eda Sinklera 2001. godine.

Inače, par se upoznao dok su studirali na Kembridžu, u Engleskoj. Imaju troje dece: Hala, Fina i ćerku čije ime nisu otkrili.

Kolman je takođe priznala da je svoju ljubav prema Sinkleru obeležila trajnom tetovažom na ruci. Glumica je ranije naglasila da veruje da je prijateljstvo sa Sinklerom tajna dugovečnosti njihovog braka, ali i da, i godinama kasnije, i dalje oseća snažnu povezanost sa svojim partnerom, pa u intervjuima rado ističe da je još uvek "prilično zaljubljena".

(Kurir.rs/Jutarnji list)

