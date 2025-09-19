Slušaj vest

Glumci Bojana Đurašković i Marko Milošević su pred porodicom, prijateljima i kolegama izgovorili sudbonosno „da – i to na prelepoj plaži. Fotografije i snimci sa svadbe već su dospele do javnosti, a na njima mladenci zablistali u elegantnim izdanjima.

Bojana je blistala u venčanici ukrašenoj cirkonima, sa efektnim izrezima sa strane, dok je Marko bio sofisticiran u sivom odelu. Par nije krio sreću i zaljubljenost, što je dodatno očaralo prisutne.

Ples i žurka za pamćenje

Nakon ceremonije, mladenci su priredili žurku za pamćenje, a kadrove sa proslave Bojana je podelila i na svom Instagramu, gde su fanovi mogli da uživaju u njihovoj sreći i veselju. Par je demonstrirao i plesno umeće na podijumu, a Milošević se odlično snašao, što je izazvalo ovacije gostiju.

Pogledajte u galeriji kao je izgledalo njihovo venčanje:

Glumci Bojana Đurašković i Marko Milošević venčali su se na plaži i priredili žurku za pamćenje. Pogledajte prve fotografije i kadrove sa proslave koje je Bojana podelila na Instagramu. Foto: printscreen/instagram/bojanadjuraskovic

Ljubav koja traje

Bojana i Marko dugo su u vezi, a na društvenim mrežama često su delili zajedničke trenutke, posebno sa putovanja. Njihova ljubavna priča sada je krunisana brakom, a mladenci su uživali u svakom trenutku svog posebnog dana.

Porodična podrška

Olivera Viktorović
Olivera Viktorović Foto: Nenad Kostić

Talentovana glumica Bojana Đurašković je ćerka poznate glumice Olivere Viktorović, koja nije krila sreću zbog udaje svoje naslednice. Porodična podrška i prisustvo najbližih dodatno su učinili ovaj dan nezaboravnim.

Ne propustiteKulturaOVU GLUMICU SVI ZNATE, A NJENA ĆERKA JE PRAVA LEPOTICA: Nije želela da krene majčinim stopama jer se plašila njene reakcije (FOTO)
screenshot-20230228093644-youtube.jpg
Pop kulturaOženio se glumac Marko Janketić: Romantično venčanje za najbliže, evo ko su im bili kumovi
Oženio se Marko Janketić
Pop kulturaBUDUĆI MUŽ JELENE GAVRILOVIĆ JE OPASAN FRAJER: Krije ga kao zmija noge, ispunjava joj želje i spremaju VENČANJE IZ SNOVA
whatsapp-image-20231019-at-12.52.19.jpg
Pop kulturaOženio se glumac Mihajlo Jovanović: Bajkovit prizor u prirodi, trudna mlada blista u uskoj haljini, a mladoženja puca od sreće
mihajlo-jovanovic-svadba-foto-instagram-1.jpg

 Bonus video: Pogledajte i prvi ples Marka Janketića na venčanju

Marko Janketić svadba Izvor: Privatna arhiva