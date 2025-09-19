Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih holivudskih reditelja, Tim Barton, i slavna italijanska glumica Monika Beluči odlučili su da krenu različitim putevima nakon skoro tri godine ljubavne veze.

Par je svoju romansu započeo u oktobru 2023. godine, a o raskidu su obavestili javnost zajedničkim saopštenjem za francuski Elle.

„Sa mnogo poštovanja i duboke brige jedno za drugo, Monika Beluči i Tim Barton odlučili su da se rastanu“, navedeno je u saopštenju.

Kako je počela ljubavna priča

Barton, danas 67-godišnjak, podstakao je glasine o romansi sa Beluči (60) u februaru 2023. godine, kada su ih paparaci uslikali kako razmenjuju poljubac tokom šetnje na Dan zaljubljenih u Santa Moniki.

U mesecima koji su usledili, oboje su ostali diskretni kada je reč o detaljima veze, ali je Monika u junu 2023. potvrdila ljubav u intervjuu za Elle France.

„Mogu da kažem samo jedno – srećna sam što sam upoznala tog čoveka. Takvi susreti retko se dešavaju u životu... Znam ga, volim ga, i sada ću upoznati reditelja, što je nova avantura“, rekla je tada Beluči.

Dodala je i: „Volim Tima. I imam ogromno poštovanje prema njemu.“

Zajednički projekat i poslednje pojavljivanje

Tokom veze, Barton je režirao film Beetlejuice Beetlejuice (2024), u kome je igrala i Monika – to je bio njihov prvi i jedini zajednički projekat.

Njihovo poslednje javno pojavljivanje dogodilo se 14. juna 2024. na 71. Taormina filmskom festivalu, kada je Barton pred kamerama nežno poljubio Moniku u obraz.

Dugo prijateljstvo koje je preraslo u ljubav

Dvoje umetnika prijateljevalo je više od 15 godina, a spekulacije da su započeli romansu pojavile su se nakon Lumière filmskog festivala u Lionu u oktobru 2022. godine.

Monika je tada bila počasni gost i uručila Bartonu nagradu za životno delo. Mediji su pisali da su se tada posebno zbližili, iako su se prvi put upoznali još 2006. na Kanskom festivalu.

Prethodne ljubavi

Tim Barton je pre veze sa Beluči bio u dugogodišnjoj vezi sa britanskom glumicom Helenom Bonam Karter, sa kojom je bio od 2001. do 2014. godine. Zajedno imaju sina Bilija (21) i ćerku Nel (17).

Monika Beluči bila je u braku sa glumcem Vensanom Kaselom od 1999. do 2013. godine, a sa njim ima dve ćerke – Devu (21) i Leonije (15). Nakon razvoda, bila je u vezi sa francuskim umetnikom Nikolasom Lefevrom, od kog se rastala 2019. godine.

