Džulija Roberts je jedna od najpoznatijih glumica proteklih decenija, osvajačica Oskara i brojnih drugih prestižnih priznanja, istinska filmska zvezda, ali i ona ume da se unervozi pored drugih umetnika.

Kako je sada otkrila u intervjuu za Variety, nije joj bilo lako kad je tek trebalo da se sretne s glumicom Kloi Sevinji, s kojom je nedavno imala priliku da sarađuje na snimanju filma "Posle lova".

– Bila sam tako uzbuđena i zastrašena zbog upoznavanja s Kloi – priznala je Džulija Roberts.

Kloi Sevinji Foto: Matt Winkelmeyer / Getty images / Profimedia

Kako se prisetila, filmska ekipa je sedela u njenoj kuhinji dok je njena ćerka Hejzel spremala obrok kada je saznala da će uskoro stići Sevinjijeva.

– Bili smo u mojoj kući, svi smo sedeli za trpezarijskim stolom, Hejzel je spremala ručak za sebe, pričali smo o materijalu i probama. Alan, naš producent, ušao je i rekao: "Kloi bi trebalo da bude ovde za koji minut". Podigla sam pogled, Ajo Edebiri je podigla pogled i onda smo pogledale jedna drugu – ispričala je Džulija.

– "Uplašena sam", rekla sam. Ajo je rekla: "I ja". Hejzel je rekla: "Ja idem". Minut kasnije se čulo zvono, a Hejzel je rekla: "Ja izlazim kroz garažu". Iskreno smo bili tako uzbuđeni i zatrašeni – istakla je glumica.

Kloi Sevinji je od 2020. u braku sa Sinišom Mačkovićem, umetnikom i galeristom srpskog porekla, a s njim je iste godine dobila sina Vanju. Jedna je od najcenjenijih glumica njene generacije u Holivudu, proslavila se ulogama u filmovima "Zodijak", "Dogvil" i "Američki psiho", a nominovana je za Oskara za svoj rad u filmu "Dečaci ne plaču".

Premijera filma Foto: Astra Marina/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zajednički rad ih je zbližio

Glumci iz filma "Posle lova" su, inače, dali zajednički intervju za Variety, u kojem su Džuliji Roberts pošle suze upravo zbog Kloi Sevinji.

Mlađa glumica je, naime, priznala da je odrastala diveći se Džuliji i da joj je, kad je snimanje završeno, nedostajala toliko da je gledala njene filmove.

– Kad smo otišli, trebalo mi je još Džulije. U avionu pri povratku kući sam gledala tri njena filma. Jednostavno sam je htela još! "Noting hil", "Venčanje mog najboljeg druga" i ne sećam se koji je bio treći. Ali mislila sam sam samo "Želim još Džulije!" – ispričala je Kloi Sevinji, na šta su Robertsovoj zasuzile oči.

Ona je istakla da se osetila blisko sa Džulijom čim su se upoznale, a glumica ju je oduševila time što je otvorila vrata svog doma za celu ekipu, spremala im obroke, mesila banana hleb...

