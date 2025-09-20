Slušaj vest

Legendarna italijanska glumica Sofija Loren, koja je obeležila eru svetske kinemtografije danas proslavlja 91. rođendan. U svojoj glumačkoj karijeri koja traje preko 60 godina, od 1950. do 2014. godine, glumila je u 200 filmova, kako italijanskih, tako i holivudskih, a bila je i gošća Jugoslovenskog predsednika.

Jugoslavija za vreme Josipa Broza Tita bila je poštovana širom sveta, a o njenom ugledu svedoče i brojni gosti koji su posećivali predsedničku rezidenciju na Brionima. Među njima bila je i kraljica Elizabeta II, ali i velika italijanska diva – Sofija Loren.

Foto: Profimedia

Njeno gostovanje na Brionima ostalo je zabeleženo kao jedno od najživopisnijih, a deo tih uspomena podelila je Nada Budisavljević, sestra Jovanke Broz, u knjizi Žarka Jokanovića „Moja sestra Jovanka Broz“.

Kupanje, kuvanje i maslinovo ulje za kosu

Sofija Loren je na Brione stigla sa jednogodišnjim sinom, a dane je provodila opušteno – kupajući se u moru, odmarajući i kuvajući u Titovoj kuhinji.

– Svakog dana je telefonirala Karlu Pontiju, kosu je prala destilovanom vodom i stavljala maslinovo ulje kao pakovanje. I ta njena kosa je bila veličanstvena. Uvek je pozirala s boljeg profila. To su te male tajne velikih majstora kuhinje – ispričala je Nada.

Iako svetska zvezda, Sofija je obožavala da kuva, pa nije bilo iznenađenje kada je kasnije objavila i kuvar pod nazivom „S ljubavlju, Sofija u kuhinji“.

Sos od osam kilograma paradajza

Tokom boravka na Brionima, spremala je velike količine hrane, a naročito je bila poznata po sosu za špagete.

Sofija Loren Foto: Mikhail Ozerskiy / Sputnik / Profimedia

– Stavljala je teleće, svinjsko meso i pršutu, a kada sam čula da ide i osam kilograma svežeg paradajza, bila sam zapanjena. Ali to je stvarno bilo veličanstveno – seća se Nada. – Svi smo to jeli zajedno, bilo je božanstveno.

Tito je lično kuvao za Sofiju

U jednoj od anegdota koje svedoče o njegovom šarmu i gostoprimstvu, Josip Broz Tito je odlučio da lično kuva za Sofiju Loren.

– Spremao je zagorsku štrudlu s jabukama, razvlačio testo i motao ga na stolu. Uživao je u tome. Ne znam da li je tačno znao mere, ali je sve mesio i pekao sam, ispričala je Nada.

Jovanka nije volela kuhinju

Za razliku od Sofije i Tita, Jovanka Broz nije gajila posebnu ljubav prema kuvanju.

– Nije kuvala Titu, niti je volela da provodi vreme u kuhinji. Ali je obožavala ukusna jela i bila je pravi sladokusac – rekla je njena sestra.

Jovanka Broz i Josip Broz Tito Foto: Sven Simon / United Archives / Profimedia

Sofija i Karlo: Ljubav koja je nadživela sve

Sofija Loren je bila zaljubljena u Karla Pontija čitav život. Upoznala ga je sa 16 godina na izboru za mis, dok je on imao 37 i bio član žirija.

Kada joj je rekao da bi trebalo da „steše kukove i skrati nos“, odgovorila mu je:

„Ni mrtva to ne bih uradila!“ – a Ponti je u tom trenutku izgubio glavu za njom.

Iako je bio oženjen, njihova veza se nastavila. U jednom trenutku, Sofija je razmišljala da ga ostavi zbog Kerija Granta, ali pošto je i on bio oženjen, nije želela da se upušta u dodatne komplikacije.

Na kraju, Ponti i Loren sele se u Francusku, gde su se venčali i dobili dvoje dece. Ostali su zajedno sve do njegove smrti 2007. godine.

