Poznati glumac Uroš Jovčić uplovio je u bračne vode sa atraktivnom Špankinjom Dženi Martin, koja je stekla veliku popularnost na društvenim mrežama. Dženi je danas prava influenserka, a broj njenih pratilaca svakodnevno raste.

Prvo kumstvo i mnogo treme

Dženi uskoro ima posebnu čast – biće kuma poznatoj influenserki Lei Stanković. Kako kaže, iako je počastvovana pozivom, sve joj je još uvek novo i nepoznato, pa je puna uzbuđenja, ali i nervoze zbog tog dana.

- Imam veliku tremu, nisam odavde, druga je kultura. Moram da priznam, pitala sam Chat GPT šta kuma treba da kaže na svadbi, plašim se, velika je odgovornost za mene. Drago mi je da je od toliko ljudi odabrala baš mene i već sam počela da se spremam za taj dan. Sve mi je rekla veštačka inteligencija šta treba da kaže sveštenik, a šta ja kao ja. Ukoliko me zove kada bude birala venčanicu, biće mi čast da joj pomognem. Nikad ranije nisam bila kuma, hoću da uživam taj dan, kroz osmeh je priznala Dženi za Blic.

Ljubav prema muzici i novi putevi

Osim što je aktivna na društvenim mrežama, Dženi se okušala i u muzičkim vodama. Iako nije nastavila tim putem, ponosna je što je imala hrabrosti da se oproba u onome što voli.

- Meni je bitno da sam probala, volela sam odmalena da pevam. Nisam htela da mi kasnije bude žao što nisam probala. Možda za mene ima drugi put, možda uspem kao influenser, iskreno je rekla ona.

Dženi Martin tako uspešno spaja svetove – Španiju i Srbiju, tradiciju i moderno, muziku i influens karijeru. Pred njom su uzbudljivi trenuci, a sudeći po njenoj energiji i entuzijazmu, čeka je još mnogo zanimljivih uloga – i na internetu, i u životu.

Lea Stanković verila se na jahti

Jedna od najlepših i najpopularnijih influenserki Lea Stanković verila se prošlog meseca, a fotografiju sa delićem atmosfere podelila je njena prijateljica pevačica i influenserka Ruža Rupić.

Jutjuberku je njen partner zaprosio na jednoj manjoj jahti, a ona nije krila oduševljenje zbog ovog iznenađenja. Lein partner je kleknuo pored nje i izvadio prsten a na fotografiji se vidi kako je influenserka prekrila lice rukama od ushićenja.

Verila se Lea Stanković Foto: Printscreen/Instagram/ruza_rupic

- Ona je rekla "Da"- napisala je Rupićeva.

Podsetimo, Lea (22) napustila svoj luksuzni stan, koji je kupila pre samo godinu dana, gde se cene kvadrata u tom elitnom kraju Beograda kreću između 6.000 i 7.000 evra.

