Slušaj vest

Dok se širom Amerike već uveliko spremaju kostimi za Noć veštica, u Nemačkoj vlada potpuno drugačija atmosfera – počeo je Oktoberfest, čuvena manifestacija u čast piva i bavarske tradicije. A niko ne zna kako da spoji šou i tradiciju bolje od Hajdi Klum.

Zagrevanje za Oktoberfest: Dobrodošli na "Hajdifest"

Slavna nemačka manekenka stigla je u Minhen dan pre početka zvanične proslave, ali umesto da se uklopi u masu, odlučila je da organizuje sopstvenu proslavu – Hajdifest 2025. Bio je to svojevrsni TV specijal u kojem je učestvovala cela njena porodica, a atmosfera je bila više nego vesela.

U galeriji pogledajte kako je izgledala Hajdi:

Hajdi Klum na Hajdifestu 2025 u Minhenu Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Porodica u tradicionalnim nošnjama

Kao prava domaćica, Hajdi je obukla tradicionalni dirndl – haljinu karakterističnu za Bavarsku, Austriju i Južni Tirol. Njena verzija bila je u intenzivnoj crvenoj boji, sa detaljima poput cveća u kosi i usklađenim cipelama, pokazujući još jednom da zna kako da spoji tradiciju i glamur.

Njene ćerke, Leni i Lu, kao i majka Erna, nosile su jednobojne haljine, dok su suprug Tom Kaulic i sinovi Henri i Johan bili u lederhoznama – tipičnim kratkim kožnim pantalonama sa tregerima, koje su zaštitni znak Oktoberfesta.

Specijalna gošća – Alesandra Ambrosio

Za dodatnu dozu sjaja pobrinula se i Alesandra Ambrosio, brazilski supermodel i dugogodišnja Hajdina prijateljica. Bila je specijalna gošća Hajdifesta, pridruživši se slavlju i pozirajući sa domaćinima u tradicionalnoj odeći.

Hajdi Klum na Hajdifestu 2025 u Minhenu
Hajdi Klum na Oktoberfestu 2025 u Minhenu Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Modna reinterpretacija dirndla

Iako je dirndl nekada bio uniforma domaćica i sluškinja, vremenom je postao modni simbol bavarskog identiteta, a Hajdi ga je – očekivano – nosila na svoj jedinstven način. Klasični kroj obuhvata prsluk, belu bluzu s kratkim rukavima, široku suknju i kecelju, ali njen izbor boja i detalja dao je celoj kombinaciji svež i moderan izgled.

Njena ćerka Leni Klum posebno je privukla pažnju u jednostavnoj belom haljini, koja je odavala nežan i elegantan utisak – "kao pravi anđeo", rekli bi mnogi.

Noć veštica? Hajdi već sprema spektakl

Leni Klum na Hajdifestu 2025 u Minhenu
Leni Klum na Oktoberfestu 2025 u Minhenu Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Iako Oktoberfest tek počinje, modna publika s nestrpljenjem čeka sledeći veliki događaj: Hajdinu Noć veštica. Poznata kao “kraljica Halloween-a”, Hajdi svake godine pomera granice svojim kostimima i produkcijom, pa mnogi s pravom očekuju da će i ove godine napraviti spektakl koji će obići svet.

Hoće li Hajdifest postati tradicija?

Ako je suditi po reakcijama publike i medija, ova porodična proslava pred Oktoberfest lako bi mogla da preraste u novu tradiciju. Hajdi Klum je još jednom pokazala da zna kako da organizuje događaj koji se pamti – spojivši stil, emociju i porodičnu toplinu.

Ne propustitePop kulturaHajdi Klum sa naslednicom prošetala crvenim tepihom: Kritike samo pljušte, mnogi joj zamerili jedno
Hajdi Klum sa ćerkom Leni na Filmskom festivalu u Veneciji
Pop kulturaHajdi Klum pozirala potpuno gola: Manekenka u 52. godini potpuno pomutila razum jačem polu (FOTO)
Hajdi Klum pozira potpuno gola
Pop kulturaPotpuno gola Hajdi Klum zbog ove fotografije zabranila komentare na Instagramu (FOTO)
Hajdi Klum
Pop kulturaIma 19 godina i već osvaja svet: Sin Hajdi Klum pokazao izvajana telo, žene širom sveta potpuno "odlepile" za njim!
profimedia0821497407.jpg

Bonus video: Hajdi Klum sa ćerkom Leni

Hajdi Klum i ćerka  Izvor: Instagram/heidiklum