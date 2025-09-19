Slušaj vest

Dok se širom Amerike već uveliko spremaju kostimi za Noć veštica, u Nemačkoj vlada potpuno drugačija atmosfera – počeo je Oktoberfest, čuvena manifestacija u čast piva i bavarske tradicije. A niko ne zna kako da spoji šou i tradiciju bolje od Hajdi Klum.

Zagrevanje za Oktoberfest: Dobrodošli na "Hajdifest"

Slavna nemačka manekenka stigla je u Minhen dan pre početka zvanične proslave, ali umesto da se uklopi u masu, odlučila je da organizuje sopstvenu proslavu – Hajdifest 2025. Bio je to svojevrsni TV specijal u kojem je učestvovala cela njena porodica, a atmosfera je bila više nego vesela.

Porodica u tradicionalnim nošnjama

Kao prava domaćica, Hajdi je obukla tradicionalni dirndl – haljinu karakterističnu za Bavarsku, Austriju i Južni Tirol. Njena verzija bila je u intenzivnoj crvenoj boji, sa detaljima poput cveća u kosi i usklađenim cipelama, pokazujući još jednom da zna kako da spoji tradiciju i glamur.

Njene ćerke, Leni i Lu, kao i majka Erna, nosile su jednobojne haljine, dok su suprug Tom Kaulic i sinovi Henri i Johan bili u lederhoznama – tipičnim kratkim kožnim pantalonama sa tregerima, koje su zaštitni znak Oktoberfesta.

Specijalna gošća – Alesandra Ambrosio

Za dodatnu dozu sjaja pobrinula se i Alesandra Ambrosio, brazilski supermodel i dugogodišnja Hajdina prijateljica. Bila je specijalna gošća Hajdifesta, pridruživši se slavlju i pozirajući sa domaćinima u tradicionalnoj odeći.

Modna reinterpretacija dirndla

Iako je dirndl nekada bio uniforma domaćica i sluškinja, vremenom je postao modni simbol bavarskog identiteta, a Hajdi ga je – očekivano – nosila na svoj jedinstven način. Klasični kroj obuhvata prsluk, belu bluzu s kratkim rukavima, široku suknju i kecelju, ali njen izbor boja i detalja dao je celoj kombinaciji svež i moderan izgled.

Njena ćerka Leni Klum posebno je privukla pažnju u jednostavnoj belom haljini, koja je odavala nežan i elegantan utisak – "kao pravi anđeo", rekli bi mnogi.

Noć veštica? Hajdi već sprema spektakl

Iako Oktoberfest tek počinje, modna publika s nestrpljenjem čeka sledeći veliki događaj: Hajdinu Noć veštica. Poznata kao “kraljica Halloween-a”, Hajdi svake godine pomera granice svojim kostimima i produkcijom, pa mnogi s pravom očekuju da će i ove godine napraviti spektakl koji će obići svet.

Hoće li Hajdifest postati tradicija?

Ako je suditi po reakcijama publike i medija, ova porodična proslava pred Oktoberfest lako bi mogla da preraste u novu tradiciju. Hajdi Klum je još jednom pokazala da zna kako da organizuje događaj koji se pamti – spojivši stil, emociju i porodičnu toplinu.

