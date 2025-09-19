Slušaj vest

Na otvaranju Hajdifesta, proslave koju je Hajdi Klum organizovala u Minhenu u susret čuvenom Oktoberfestu, pažnja nije bila usmerena samo na nju. U središtu interesovanja našla se Hejli Haselhof, ćerka glumca Dejvida Haselhofa, koja je svojim pojavljivanjem oduševila prisutne i obeležila događaj na upečatljiv način.

Povratak na scenu posle teškog perioda

Hejli se na festivalu pojavila u elegantnoj crnoj haljini, a njen izgled – samouveren i snažan – nosio je snažnu poruku. Poslednjih meseci nije se pojavljivala u javnosti, povukavši se nakon tragične smrti svoje majke, Pamele Bas Haselhof, koju je pronašla u porodičnoj kući u Los Anđelesu.

U galeriji pogledajte fotografije Hejli Haselhof na Hajdifestu:

1/5 Vidi galeriju Hejli Haselhof na Hajdifestu u Minhenu Foto: BabiradPicture / Shutterstock Editorial / Profimedia, Kurt Krieger/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Zato je njen povratak dočekan toplim rečima podrške. Fanovi su sa olakšanjem videli da se Hejli ponovo smeje, što je bio znak da se polako vraća sebi.

Od ranog detinjstva pod reflektorima

Kao ćerka poznatog glumca, Hejli je vrlo rano zakoračila u svet zabave. Glumačku karijeru započela je gostovanjem u seriji "Čuvari plaže", a širu pažnju privukla je ulogom u seriji "Huge", koja je tematizovala borbu mladih sa samopouzdanjem, identitetom i prihvatanjem sopstvenog tela.

Karijera u modelingu i borba za inkluziju

Modelingom se bavi od 14. godine, a sarađivala je s brojnim poznatim agencijama, poput Wilhelmina Models i Ford Models. Takođe je radila s brendovima kao što su Torrid i Simply Be, često predstavljajući kolekcije za žene sa oblinama.

Hejli Haselhof na Hajdifestu u Minhenu Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Veliki iskorak u njenoj karijeri dogodio se 2021. godine kada je postala prva plus-size manekenka na naslovnici nemačkog izdanja magazina "Playboy". Taj potez izazvao je lavinu reakcija i otvorio važne teme o raznolikosti i prihvatanju u modnoj industriji.

Zagovornica pokreta "Body Positivity"

Hejli je tokom godina postala jedan od najprepoznatljivijih glasova u borbi za samoprihvatanje. Njene poruke ženama su jasne i snažne:

- Želela sam da napravim vodič koji bi pomogao ljudima da pronađu utehu u trenucima kada ne znaju kuda da se okrenu.

U intervjuima je često isticala da samopouzdanje ne dolazi spolja, već iznutra, iz dubokog osećaja lične vrednosti, nezavisno od konfekcijskog broja.

Tragedija koja je promenila sve

Jedan od najtežih trenutaka u Hejlinom životu dogodio se u martu 2023. godine, kada je pronašla svoju majku mrtvu u porodičnoj vili. Pamela Bas Haselhof je počinila samoubistvo, a ta tragedija ostavila je dubok trag na Hejli i njenu sestru Tejlor.

Hejli Haselhof na Hajdifestu u Minhenu Foto: Kurt Krieger/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia

Umesto da se povuku u tišinu, odlučile su da podele svoju priču i pomognu drugima. U eseju za Healthy Minds Project, Hejli je iskreno napisala:

- Nismo pokušavale da povezujemo tačke. Otišle smo direktno na mesto gde volimo svoju majku - bez krivice, bez sramote. Kad neko umre zbog samoubistva, prirodno se javlja osećaj krivice. Ali ne treba kriviti njih. Njihova duša i duh su još uvek tu. Hajde da ih slavimo, hajde da ih volimo.

Lični mir u porodičnom okruženju

Danas, Hejli gradi život pun ljubavi i podrške. Udala se za svoju dugogodišnju prijateljicu Lori Ričardson, a zajedno imaju dvoje dece – sina i ćerku. Dok je sin potpuno zdrav, njihova ćerka rođena je sa istim sindromom kao i Hejli. Ipak, oni veruju da će uz ljubav i razumevanje koje joj pružaju, imati srećno detinjstvo i budućnost.

Ambasador prihvatanja i autentičnosti

Hejli Haselhof danas nije samo plus-size model ili ćerka slavnog glumca. Ona je simbol autentičnosti, borac za mentalno zdravlje, i inspiracija svima koji se bore sa prihvatanjem sebe. Njena priča nije samo o modi i tragediji – to je priča o snazi, otpornosti i ljubavi koja prevazilazi bol.

Bonus video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda