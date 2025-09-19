Smrt Roberta Redforda (89), koji je preminuo pre tri dana u svom domu u Juti, potresla je i njegove kolege i brojne obožavaoce. Poznati oskarovac, čiji je umetnički trag duboko utkan u istoriju kinematografije, u testamentu je ostavio jasne želje u vezi sa načinom na koji želi da bude ispraćen.

Jednostavna, porodična sahrana, bez holivudskog spektakla

Prema izvorima iz međunarodnih medija, Redfordova želja je da sahrana bude isključivo u krugu najbližih. Njegova supruga Sibil, ćerke Šon i Ejmi, kao i sedmoro unučadi biće sa njim poslednji put.

Portparol je ovo potvrdio rečima: - Nema crvenih tepiha. Nema kamera. Nema holivudskog cirkusa. Porodica traži privatnost.

Njegov unuk, sin Šonove ćerke, napisao je na Instagramu: - Svetu je bio veći od života, ali svojoj porodici, bio je jednostavno to... porodica. Počivaj u miru, deda.

Nepobitno nasleđe u svetu filma i aktivizma

Robert Redford je zauvek ostavio traga u američkoj, pa i svetskoj kinematografiji. Njegov doprinos nije bio ograničen samo na glumu: bio je reditelj, producent, začetnik festivala nezavisnog filma – Sundance Festival, i bio je angažovan kao ekološki aktivista.

Među njegovim čuvenim filmovima su: Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting, All the President’s Men i Out of Africa. 1980. osvojio je Oskara za režiju filma Ordinary People, a 2002. mu je dodeljen počasni Oskar za životno delo.

Robert Redford Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Završni trenuci karijere i privatni život

Redford je najavio povlačenje iz glume 2018. godine, nakon što je igrao glavnu ulogu u filmu The Old Man & the Gun. Kasnije je učestvovao i u TV seriji Dark Winds, gde je bio izvršni producent. Bio je oženjen dva puta. Iz prvog braka imao je četvoro dece – dva sina i dve ćerke. Međutim, njegovi sinovi Skot Entoni i Džejmi Redford više nisu među živima - njihovi životi završeni su preskoro, što je za porodicu bila velika bol.

Poruke podrške iz sveta slavnih

Legendarne ličnosti iz sveta filma i umetnosti, među kojima su Meril Strip, Džejn Fonda, Barbra Strajsend, Leonardo Dikaprio, Mark Rufalo i mnogi drugi, uputili su emotivne poruke u znak poštovanja i zahvalnosti za njegovu ostavštinu.

