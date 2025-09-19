Slušaj vest

Glumac Milan Vasić, koji je u 46. godini dobio sina Despota, trudi se da svaki slobodan trenutak posveti svom nasledniku. Iako retko deli detalje iz privatnog života, ovog puta na društvenim mrežama pokazao je dirljiv trenutak iz porodičnog doma.

Intiman prizor iz porodičnog doma

Supruga Maja uhvatila je nežan trenutak dok je Milan spavao držeći sina u naručju. Ovu toplu fotografiju glumac je opisao samo jednom rečju:

Milan Vasić spava sa sinom u naručju Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

- Topljenje, napisao je kratko glumac na svom Instagram storiju.

Ovakvi iskreni prizori jasno pokazuju koliko mu je porodica važna i koliko je srećan u ulozi oca.

Tajno venčanje na Kosovu i Metohiji

Iako o njegovoj supruzi Ivani malo zna javnost, poznato je da je Milan organizovao intimnu svadbu. Venčanje je održano u krugu najuže porodice, na rodnom Kosovu i Metohiji, a njegova supruga Maja mlađa je od njega 18 godina.

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno. Meni je bilo logično da se ja verim, venčam i sutra da krstim decu na Kosovu, rekao je glumac za Blic.

