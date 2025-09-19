U srcu Minhena, večer uoči čuvenog Oktoberfesta, Hajdi Klum organizovala je raskošnu porodičnu zabavu nazvanu "Hajdifest", a pažnju prisutnih i medija iznenada je ukrao — Elijas Beker. Sin legendarnog tenisera Borisa Bekera i bivše manekenke Barbare Feltus mamio je poglede, a prisutni su komentarisali: "Mamina slika i prilika."

Zgodni naslednik slavnog tenisera

Elijas, koji je početkom septembra napunio 26 godina, već neko vreme gradi sopstvenu karijeru u svetu mode. Visok, zgodan, s upečatljivim crta lica, ovaj mladić je spoj očevog prezimena i majčine harizme. I dok se njegov stariji brat Noa bavi muzikom, Elijas je odabrao modne piste — i nije pogrešio.

U galeriji pogledajte kako je izgledao Elijas na Hajdifestu: 

Elijas Beker na Hajdifestu u Minhenu Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia, Kurt Krieger / imago stock&people / Profimedia

U tradicionalnom stilu i zaljubljen

Na Hajdifestu se pojavio sa devojkom Jasmin Midsomar, s kojom je trenutno u vezi. Njih dvoje su se savršeno uklopili u bavarski ambijent, obučeni u lederhozne i dirndl.

"Preslatki su," zaključili su nemački novinari, koji su ih pratili na događaju.

Od Majamija do Londona

Elijas je nakon razvoda roditelja odrastao u Majamiju, zajedno sa starijim bratom i majkom. Kasnije se preselio u London, gde danas i živi. Tamo studira umetnost, bavi se modom, povremeno nastupa kao didžej i producira svoju muziku. Već je sarađivao s prestižnim modnim brendovima poput Dolce & Gabbana, Burberry i Ralph Lauren, a njegova karijera ide uzlaznom putanjom.

Želi da uspe bez porodičnih privilegija

Elijas Beker na Hajdifestu u Minhenu
Elijas Beker na Hajdifestu u Minhenu Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Iako je u kontaktu sa ocem i ne beži od slavnog prezimena, Elijas jasno daje do znanja da ne želi da ga definiše poreklo.

"Nisam želeo da me smatraju još jednim 'nepo detetom'," rekao je jednom prilikom. Zbog toga se trudio da sam gradi svoj put u javnosti, bez oslanjanja na poznato prezime.

Više od izgleda: umetnost, joga i duhovnost

Elijas se ne zaustavlja samo na fizičkom izgledu i karijeri. Pored mode i muzike, strastveno se posvetio jogi, meditaciji i ličnom razvoju. Duhovna strana života ga fascinira, a upravo je majka Barbara imala veliki uticaj na to. Njegova povezanost s njom je duboka — ne samo kroz zajednička interesovanja, već i kroz fizičku sličnost.

