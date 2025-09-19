Slušaj vest

Skaut Vilis, ćerka legende akcionih filmova Brusa Vilisa, podelila je na Instagramu dirljivu fotografiju sa svojim ocem, koji se bori sa teškom bolešću – frontotemporalnom demencijom. Iako više ne živi pod istim krovom sa porodicom, glumac nije zaboravljen, niti napušten, uprkos spekulacijama koje su se pojavile u javnosti.

Život u odvojenom domu – teška, ali humana odluka

Zbog prirode bolesti i potrebe za stalnim medicinskim nadzorom, porodica je odlučila da Brus živi u posebnoj kući, kako bi imao adekvatnu negu 24 sata dnevno. Iako su prve informacije naišle na negativne reakcije javnosti, porodica je brzo razjasnila da nije reč o "domu za stare", već o mestu gde Brus ima sve što mu je potrebno, uz redovne posete najbližih.

Njegova supruga Ema Heming Vilis objasnila je ovu odluku: „To je bila jedna od najtežih odluka koje sam ikada morala da donesem. Ali uprkos tuzi i nelagodnosti, to je bio pravi potez - za njega, za naše devojčice, za mene. Na kraju krajeva, mogla sam ponovo da budem njegova žena. A to je takav dar.“

Redovni porodični susreti – ljubav koja ne bledi

Na najnovijoj fotografiji koju je Skaut objavila, vidi se kako sedi sa svojim ocem i sestrom Talulom na otvorenom, na pletenoj sofi. Brus nosi jednostavnu sivu majicu i crne pantalone, dok su njegove ćerke obučene ležerno – Skaut u nežnoružičastoj dukserici, a Talula u žutom topu i crnim helankama.

Brus, iako ozbiljno bolestan, izgleda spokojno i osmehuje se. Skaut je uz fotografiju napisala: „Zakasnele vesti iz leta čuda“, što je još jedan dokaz da, uprkos svemu, porodica pronalazi radost u zajedničkim trenucima.

Priroda bolesti i svakodnevni izazovi

Frontotemporalna demencija (FTD), od koje Brus boluje, pogađa frontalne i temporalne režnjeve mozga – delove odgovorne za ponašanje, emocije, planiranje i jezičke sposobnosti. Za razliku od Alchajmerove bolesti, FTD u početnim fazama ređe utiče na pamćenje, ali može izazvati drastične promene ličnosti, govornih sposobnosti i izazvati opsesivna ponašanja.

Njegova supruga Ema o svakodnevnim izazovima piše i u svojoj knjizi "Neočekivano putovanje: Pronalaženje snage, nade i sebe na putu brige", u kojoj otkriva detalje o prilagođavanju porodičnog života: „Istina je da su se svakodnevni životi Mejbl i Evelin okrenuli naglavačke. Na primer, kod FTD-a i drugih oblika demencije, neki ljudi postaju osetljiviji na buku, što može izazvati ometanje, konfuziju i uznemirenost. Naterala sam sve da hodaju po kući na prstima kako bismo mu obezbedili mir.“

Deca razumeju, ali i tuguju

Brusove najmlađe ćerke, Mejbl (13) i Evelin (11), redovno posećuju oca i, kako kaže njihova majka, pronašle su način da se emotivno povežu s njim, uprkos bolesti.

„Možete videti tu nežnost. Devojkama nije potrebno da on bude ovo ili ono. Zaista su se prilagodile njegovoj bolesti i znaju kako da se ponašaju kad su sa njim. Lepo je, ali im je i teško. Nedostaje im“, iskreno je izjavila Ema Heming Vilis.

Zajedništvo kao lek

Iako više nije u porodičnoj kući, Brus nije sam. Zahvaljujući posebnoj organizaciji nege, on ima priliku da se viđa sa prijateljima i rodbinom u miru, bez dodatnog stresa za suprugu i decu. To mu, kako kaže Ema, daje dozu nezavisnosti i dostojanstva.

„Više prijatelja i članovi porodice su napravili veliku razliku što su mogli da se vide nasamo sa njim, a da to nije bilo u našoj kući, da nisam bila prisutna ili da sam se plašila kako da se nosim sa gostom i njegovim očekivanjima, a onda morala da vidim njihove reakcije - njihovu tugu zbog onoga što jeste.“

Neuništivi heroj i dalje ima svoju publiku – porodicu

Iako je bolest uzela maha, a njegov glas i pokreti nisu više kao nekada, Brus Vilis i dalje ima ono najvažnije – porodicu koja ga voli, poštuje i ne odustaje od njega. Njegova životna priča sada nije samo priča o slavi, već o dostojanstvu, požrtvovanosti i ljubavi u najtežim trenucima.

