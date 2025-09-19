Slušaj vest

Svet Holivuda zavijen je u crno nakon vesti o tragičnoj smrti glumca i poznatog fotografa Breda Evereta Janga, koji je preminuo u 47. godini. Njegov publicista, Pol Kristensen, potvrdio je za medije da je Jang izgubio život u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu 134 u Los Anđelesu.

Prema dostupnim informacijama, Bred se sam vozio kući nakon što je gledao film, kada je na njegovo vozilo naleteo automobil koji je išao u pogrešnom smeru. Jang je poginuo na licu mesta, dok je vozač drugog automobila preživeo i hospitalizovan je. Vest o njegovoj iznenadnoj smrti potresla je brojne kolege i prijatelje koji se opraštaju od njega putem društvenih mreža.

Karijera ispred i iza kamere

Bred Everett Jang započeo je svoju karijeru krajem devedesetih, a publika ga pamti po ulogama u popularnim serijama poput: Uvod u anatomiju (2008), Čari, Felisit, Dečak upoznaje svet, Beverli Hils 90210.

Pored televizije, ostvario je i filmske uloge u naslovima kao što su Čarlijevi anđeli, Časni ljudi, i Umetnik – film nagrađen Oskarom. U poslednjim godinama sve više se posvećivao svojoj drugoj velikoj strasti – fotografiji, gde je postao jedno od najcenjenijih imena među "celebritijima".

Njegove fotografije objavljivane su u prestižnim magazinima poput Vanity Fair, Vogue, People i Harper's Bazaar. Ispred njegovog objektiva stajali su glumci kao što su Dejvid Harbur, Sara Mišel Gelar i Set Grin.

Humanitarni rad i misija kroz umetnost

Osim uspešne umetničke karijere, Jang je bio duboko posvećen humanitarnom radu. Bio je osnivač neprofitne organizacije "Dream Loud Official", inicijative usmerene na očuvanje umetničkih i muzičkih programa u američkim školama.

- Bradova strast prema umetnosti i ljudima koji stoje iza nje bila je bez premca. Živeo je svoju misiju održavanja kreativnosti živom, a njegova zaostavština nastaviće se kroz Dream Loud Official. Njegova porodica moli za vaše molitve i zahvaljuje na poštovanju privatnosti u ovim teškim trenucima, izjavio je njegov publicista Pol Kristensen.

Dirljivi oproštaji kolega

Vest o Jangovoj smrti izazvala je niz emotivnih reakcija, posebno među kolegama iz serije Opšta bolnica (General Hospital), s kojima je često sarađivao kao fotograf.

Glumac Kris Meken napisao je na mrežama: - Brad je bio tako talentovan, zabavan, topao i brižan dečko. Donirao je svoje vreme, svoj talenat, prikupljao je novac za siromašne škole i svet je danas mračniji bez njegovog svetla. Počivaj u miru, prijatelju.

Brajan Krejg, takođe bivši član ekipe, dodao je: - Ovo je poražavajuće. Počivao u miru divan čovek koji je uvek imao osmeh na licu.

Sećanja na nesebičnog umetnika

Posebno emotivnu poruku podelio je glumac Peri Šen, koji je istakao Jangovu dobrotu: - Osobina koja ga je uistinu izdvajala u ovom poslu, često ispunjenom cinizmom, bila je njegova neukrotiva pozitivnost. Uvek je nastojao poboljšati situaciju, rešavajući problem umesto da se zadržava na negativnostima.

Šen je takođe otkrio da Jang nikada nije želeo novac za fotografije koje je snimao za njega i da je uvek bio spreman da pomogne: - Njegovo uzbuđenje dok bi predlagao neku zabavnu ideju za snimanje bilo je zarazno. Svoj talenat i platformu koristio je za plemenite ciljeve. Ovo je golem, golem gubitak. Oni koji su ga upoznali, znaju o čemu govorim. Počivaj u miru, prijatelju.

Prijatelj, umetnik, oslonac – uspomene Džen Lili

Džen Lili, još jedna glumica iz serije General Hospital, opisala je Janga kao jednog od svojih najbližih prijatelja: - U šali je govorio da će me, ako ikad napiše knjigu, naterati da budem koautorka. Uvek me nasmejavao, bio je jedini fotograf kojem sam ikada u potpunosti verovala i pred kojim sam bila potpuno prirodna.

Dodala je i koliko je Bred bio vezan za porodicu: - Voleo je svoju majku i brata više od života. Nemam reči kojima bih opisala sve što osećam.

Od medicine do Holivuda

Zanimljivo je da Jang nije planirao umetničku karijeru. Još 2015. izjavio je da je u Los Anđeles došao sa željom da studira medicinu:

- Već u prvom mesecu ovde, otišao sam na svoju prvu audiciju za TV seriju, dobio ulogu, pridružio se cehu glumaca i ostalo je istorija. Zaljubio sam se u sve u ovom poslu.

Oproštaj i nasledstvo

Detalji o sahrani još nisu objavljeni, ali jedno je sigurno – Bred Everet Jang ostavio je neizbrisiv trag i iza kamere i među ljudima kojima je pomagao i koje je voleo. Njegov rad, humanost i pozitivna energija ostaju kao snažno podsećanje na to kakav je čovek bio.

