Kontroverzna zvezda platforme OnlyFans, Boni Blu doživela je neprijatan incident u noćnom klubu Oniks u Šefildu, gde je boravila u sklopu svoje turneje pod nazivom "Tek punoletna", prenosi The Mirror.

Boni je u klub stigla oko 1 sat posle ponoći, ali je već nakon četrdesetak minuta došlo do fizičkog napada. Prema rečima očevidaca, žena koja je stajala u redu da je upozna iznenada ju je udarila direktno u vilicu.

Očevidci ispričali šta se dogodilo

- Video sam ženu kako razgovara sa prijateljicom dok je stajala pored Boni. Okrenula se prema njoj, zatim opet prema prijateljici, a onda ju je iznenada udarila, izjavio je očevidac.

U galeriji pogledajte fotografije Boni Blu:

1/29 Vidi galeriju Boni Blu Foto: bonnie_blue_xo/instagram, Jam Press/@anniekknight / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Drugi svedok dodao je da je napadačica influenserki zamerila da „svojim sadržajem unazađuje feminizam“. Navodno je Boni na to burno reagovala komentarom upućenim svom obezbeđenju, što je dodatno pojačalo tenziju.

Turneja pod imenom "Bang Bus" – bez seksa, ali uz mnogo kontroverze

Turneja, reklamirana kao "najluđa brucoška noć", uključuje DJ nastupe i interaktivne igre, a organizatori su jasno naveli da nema mesta seksualnim aktivnostima u klubovima. Iako nosi provokativan naziv "Bang Bus", događaj je osmišljen isključivo kao zabava bez seksa. Na snimcima sa mesta događaja vidi se veliko obezbeđenje koje je pratilo Boni Blu, dok su ispred kluba stajali dugi redovi studenata.

Izjava policije

Policija Južnog Jorkšira potvrdila je da se incident dogodio.

U galeriji pogledajte fotografije Boni Blu:

1/10 Vidi galeriju Boni Blu, Liverpul Foto: Printskrin/Fejsbuk

- Primili smo prijavu o narušavanju javnog reda u noćnom klubu Oniks. Jedna žena je prijavila da je napadnuta, ali nije zadobila povrede. Jedna osoba je privedena na mestu događaja, a potom puštena. Predmet je zaključen dok se ne pojave nove informacije, naveli su iz policije.

Ko je Boni Blu?

Boni Blu dolazi iz Derbišira u Engleskoj, a postala je poznata nakon što je napustila posao u ljudskim resursima i prešla u industriju sadržaja za odrasle. Proslavila se preko OnlyFans-a i društvenih mreža, ali i svojim šokantnim izjavama i provokativnim ponašanjem.

Posebno je postala viralna jer je, putujući svetom, nudila besplatan seks studentima koji su pristali da se snimci objave na njenim platformama. Redovno je objavljivala svoju lokaciju, okupljajući muškarce koji su, kako tvrdi, čekali i po osam sati u redu.

Jedno od najkontroverznijih njenih priznanja bilo je da voli da „oduzima nevinosti“, te je često isticala da je spavala sa stotinama „tek punoletnih“ muškaraca, uzrasta 18 i 19 godina.

U galeriji pogledajte fotografije Boni Blu:

1/6 Vidi galeriju Boni Blu tokom snimanja odnosa s više od 1.000 muškaraca Foto: Printscreen/ TikTok/ springbreak_xox

Izbačena sa OnlyFans-a zbog ekstremnih planova

Nedavno je trajno izbačena sa platforme OnlyFans, što su iz kompanije i zvanično potvrdili, nakon što je najavila novi seksualni izazov, u kojem je planirala da u jednom danu spava sa čak 2000 muškaraca.

Iz OnlyFansa su za Indy100 izjavili: - Ekstremni izazovi i sadržaji nisu dozvoljeni prema našim uslovima korišćenja. Svako kršenje pravila rezultira deaktivacijom sadržaja ili naloga.

Planovi da obori sopstveni rekord

Boni je planirala da pokrene novi projekat pod nazivom "Ljubavni zoološki vrt", kako bi oborila sopstveni rekord iz januara 2025. godine, kada je, prema tvrdnjama njenog PR tima, spavala sa 1057 muškaraca u roku od 12 sati. Taj potez izazvao je ogromnu osudu javnosti, ali i značajnu medijsku pažnju, koju je Boni iskoristila za dalju promociju.

