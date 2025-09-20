Slušaj vest

Prošle nedelje, u prtljažniku Tesle registrovane na muzičara D4vda (20), pronađeno je telo u stanju raspadanja. Nakon nekoliko dana istrage, telo je identifikovano kao telo Seleste Rivas Hernandez.

Seleste je identifikovana putem forenzičke analize, kako je preneo "NBC Los Angeles". Kancelarija mrtvozornika okruga Los Anđeles još uvek nije utvrdila uzrok smrti. "Trenutno, policijska uprava Los Anđelesa nema klasifikaciju krivičnog dela oko načina ili uzroka smrti. Stoga u ovom trenutku nemamo nikakve informacije o osumnjičenima", rekli su iz LAPD-ja.

Seleste River Hernandez, maloletnica čije je telo pronađeno u fazi raspadanja u prtljažniku automobila repera D4vda Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iz kancelarije šerifa okruga Riversajd su rekli da je potvrđeno s LAPD-jem da je Seleste Rivas Hernandez identifikovana kao maloletnica čiji je nestanak ranije prijavljen. Seleste je, kako prenose strani mediji, poslednji put viđena u aprilu 2024. godine. Njena majka je potvrdila da je u vreme nestanka imala 13 godina, a otkrila je i da je u to vreme imala dečka po imenu Dejvid, prenosi TMZ. Seleste je na desnom kažiprstu imala tetovažu s natpisom: "Shhh...", identičnu tetovažu kakvu ima i D4vd. Međutim, istu tetovažu imaju i druge poznate zvezde, uključujući Rijanu i Lindzi Lohan.

Telo devojke pronađeno je 8. septembra, nakon što je policija primila poziv o neprijatnom mirisu koji je dolazio iz dvorišta šlep-službe. Vozilo registrovano na popularnog pevača je bilo zaplenjeno nakon što je danima bilo napušteno u Holivud Hilsu. Iz policije su rekli da telo nije bilo netaknuto, te da se u autu nalazilo duže vreme.

Predstavnik D4vda, čije je pravo ime Dejvid Entoni Burk, rekao je da je muzičar informisan o incidentu, te da surađuje s policijom. D4vd, koji je najpoznatiji po singlu "Romantic Homicide", nastupao je na bini kada su vesti o mrtvom telu u njegovom automobilu obišle svet. Trebalo je da nastupa i u sredu u Sijetlu, ali je nastup bio otkazan.

