Glumcu Momčilu Otaševiću trenutno se sudi zbog navodnog prisluškivanja supruge, a on se tim povodom još uvek nije oglašavao u javnosti. Uprkos tome, Momčilo je nedavno objavio seriju fotografija na Instagramu koje su iznenadile njegove pratioce. Na slikama se pojavio u nesvakidašnjem izdanju, neobrijan, u majici na bretele uprljanoj zemljom, dok su mu lice i telo bili prekriveni prašinom.

Foto: Printscreen/ Instagram/ olicmom

Potvrđena optužnica

Podsetimo, opštinsko krivično tužilaštvo u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv glumca Momčila Otaševića zbog neovlašćenog snimanja bivše supruge, glumice Jelene Perčin.

Foto: Printscreen/ Instagram/ olicmom

Kako prenosi portal Index, Opštinski krivični sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu za jedno od dva krivična dela koja su mu se stavljala na teret. Konkretno, reč je o krivičnom delu neovlašćenog zvučnog snimanja i prisluškivanja, što je izazvalo veliku pažnju javnosti, s obzirom na to da se glumac do sada nije javno oglašavao povodom ovog slučaja.

Mediji su ranije objavili da je Momčilo u stanu u kojem je živela Jelena, iznad ormarića sa brojilima za gas i struju, postavio mali crni uređaj dimenzija 6x8 cm, koji je bio sakriven iza dve letvice. Policija je pronašla 10.000 snimaka koji su na taj način nastali.

