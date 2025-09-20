Tramp na večeri kod kraljevske porodice jednu stvar nije hteo da okusi: Svi su mislili da je hir, a iza svega se kriju nevidljive rane zbog porodične tragedije
Svečana večera u čast dolaska predsednika Donalda Trampa, održana pre dve večeri u raskošnoj sali Svetog Đorđa u dvorcu Vindzor, bila je događaj za pamćenje - bogat meni, vrhunska vina i posebno osmišljeni kokteli obeležili su glamurozno veče.
Međutim, dok su gosti uživali u francuskim specijalitetima i sofisticiranim pićima, jedan detalj nije prošao neprimećeno - američki predsednik nije ni okusio alkohol.
Koktel u njegovu čast, ali bez njega
Za ovu priliku, barmeni su kreirali poseban koktel pod nazivom "Transatlantski Viski Sauer", osmišljen kao simbol prijateljstva između Velike Britanije i SAD. Ovaj koktel je, kako je opisano, spoj "dimljene dubine viskija Johnnie Walker Black i osvežavajuće citrusne note marmelade", sa penom od pekana i prepečenim kolačićem u obliku zvezde - svojevrsn omaž američkom "s'mores" slatkišu.
Kraljevska porodica se vidno potrudila da svaki detalj nosi svoju zahvalnicu i predaje pažnju predsedniku i njegovoj supruzi. Tako, "koktel prijateljstva" prvo je pristigao pred njima. Međutim, Tramp ga je odmah odbio.
Razlog za to nije hir, već porodična tragedija koja ga je zauvek odvratila od alkohola.
"Nikada nisam pio... zbog njega"
Predsednik Tramp, sada 79-godišnjak, još 2016. godine izjavio je za Fox News: "Nikada nisam popio nijedno piće." Odluka da u potpunosti izbegava alkohol potekla je iz duboke lične traume: njegov stariji brat, Fred Tramp Mlađi, borio se s alkoholizmom tokom većeg dela svog života i preminuo 1981. godine, u 42. godini.
"Bio je to veoma težak period. Ako ne počneš, nikada nećeš imati problem. Ako počneš, možda hoćeš. A to je veoma teško zaustaviti", ispričao je Tramp.
"Video sam šta alkohol može da učini čoveku"
U intervjuu za "The Washington Post" 2019. godine, Tramp je otvoreno govorio o posledicama koje je bratova borba ostavila na njega:
"Bio je toliko lep čovek... A onda sam video kako ga je alkohol fizički uništavao. I to me je duboko pogodilo."
Iako je Fred više puta bio lečen, uključujući i boravke u rehabilitacionim centrima, nije uspeo da se izbori sa zavisnošću. Predsednik Tramp se seća trenutka kada je posetio brata u bolnici:
"Pitao sam ga: 'Da li ti se sviđa ukus? Zašto piješ?' Nije znao da objasni. Jednostavno - voleo je."
Strah koji ga je zauvek oblikovao
Tramp je otkrio da ga je smrt brata toliko pogodila da je zauvek izgradio otpor prema alkoholu - ne zbog morala, već zbog straha da bi i on mogao krenuti istim putem:
"Da sam počeo da pijem... vrlo je moguće da danas ne bih razgovarao s vama."
Tišina iza glamura
Dok su svi pogledi bili uprti u zlatne tanjire i kristalne čaše, jedna prazna čaša stajala je kao tiho podsećanje – da čak i najmoćniji ljudi na svetu nose nevidljive rane. U svetu u kome se alkohol često podrazumeva, Trampov izbor da ga nikada ne proba – nije odluka iz snobizma, već iz tuge.
(Kurir.rs/ Ona.rs)
