Svečana večera u čast dolaska predsednika Donalda Trampa, održana pre dve večeri u raskošnoj sali Svetog Đorđa u dvorcu Vindzor, bila je događaj za pamćenje - bogat meni, vrhunska vina i posebno osmišljeni kokteli obeležili su glamurozno veče.

Međutim, dok su gosti uživali u francuskim specijalitetima i sofisticiranim pićima, jedan detalj nije prošao neprimećeno - američki predsednik nije ni okusio alkohol.

Kejt Midlton i Donald Tramp na svečanoj večeri u dvorcu Vindzor Foto: I-Images / Zuma Press / Profimedia

Koktel u njegovu čast, ali bez njega

Za ovu priliku, barmeni su kreirali poseban koktel pod nazivom "Transatlantski Viski Sauer", osmišljen kao simbol prijateljstva između Velike Britanije i SAD. Ovaj koktel je, kako je opisano, spoj "dimljene dubine viskija Johnnie Walker Black i osvežavajuće citrusne note marmelade", sa penom od pekana i prepečenim kolačićem u obliku zvezde - svojevrsn omaž američkom "s'mores" slatkišu.

Kraljevska porodica se vidno potrudila da svaki detalj nosi svoju zahvalnicu i predaje pažnju predsedniku i njegovoj supruzi. Tako, "koktel prijateljstva" prvo je pristigao pred njima. Međutim, Tramp ga je odmah odbio.

Donald Tramp u Vindzor zamku tokom državne posete Foto: James Whatling / The Mega Agency / Profimedia

Razlog za to nije hir, već porodična tragedija koja ga je zauvek odvratila od alkohola.

"Nikada nisam pio... zbog njega"

Predsednik Tramp, sada 79-godišnjak, još 2016. godine izjavio je za Fox News: "Nikada nisam popio nijedno piće." Odluka da u potpunosti izbegava alkohol potekla je iz duboke lične traume: njegov stariji brat, Fred Tramp Mlađi, borio se s alkoholizmom tokom većeg dela svog života i preminuo 1981. godine, u 42. godini.

Melanija i Donald Tramp Foto: Phil Noble, PA Images / Alamy / Profimedia

"Bio je to veoma težak period. Ako ne počneš, nikada nećeš imati problem. Ako počneš, možda hoćeš. A to je veoma teško zaustaviti", ispričao je Tramp.

"Video sam šta alkohol može da učini čoveku"

U intervjuu za "The Washington Post" 2019. godine, Tramp je otvoreno govorio o posledicama koje je bratova borba ostavila na njega:

"Bio je toliko lep čovek... A onda sam video kako ga je alkohol fizički uništavao. I to me je duboko pogodilo."

Foto: Pool / i-Images / Eyevine / Profimedia

Iako je Fred više puta bio lečen, uključujući i boravke u rehabilitacionim centrima, nije uspeo da se izbori sa zavisnošću. Predsednik Tramp se seća trenutka kada je posetio brata u bolnici:

"Pitao sam ga: 'Da li ti se sviđa ukus? Zašto piješ?' Nije znao da objasni. Jednostavno - voleo je."

Strah koji ga je zauvek oblikovao

Tramp je otkrio da ga je smrt brata toliko pogodila da je zauvek izgradio otpor prema alkoholu - ne zbog morala, već zbog straha da bi i on mogao krenuti istim putem:

Donald Tramp i kralj Čarls i Kamila Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

"Da sam počeo da pijem... vrlo je moguće da danas ne bih razgovarao s vama."

Tišina iza glamura

Dok su svi pogledi bili uprti u zlatne tanjire i kristalne čaše, jedna prazna čaša stajala je kao tiho podsećanje – da čak i najmoćniji ljudi na svetu nose nevidljive rane. U svetu u kome se alkohol često podrazumeva, Trampov izbor da ga nikada ne proba – nije odluka iz snobizma, već iz tuge.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

