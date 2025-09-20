Slušaj vest

Policija u Los Anđelesu je u sredu uveče obavila pretres kuće u Holivud Hilsu, u kojoj je navodno živeo 20-godišnji pevač D4vd, pravog imena Dejvid Entoni Burk, nakon što je u gepeku njegovog automobila Tesla pronađeno telo 15-godišnje Seleste Rivas Hernandez.

Ovaj strašan slučaj istražuje se kao ubistvo, a policija još nije imenovala osumnjičenog ili osobu od interesa.

Učitelj otkriva detalje

Jedan od bivših učitelja Seleste Rivas, koji ju je podučavao u "Lakeland Village School-u" u lejk Elsinoru, otkrio je učenicima da je bio svestan njenih problema s izostancima, ali nije znao ništa o njenom privatnu životu. Učitelj je pokazao fotografiju sa Seleste ispred školskog postera i rekao da je devojka "nestala još dok ju je on podučavao".

Seleste je prvi put nestala početkom 2024, nakon što se navodno upoznala s pevačem D4vdom na društvenim mrežama. Učitelj tvrdi da je tada pobegla u Holivud s njim, ali ju je policija pronašla i vratila majci. Drugi nestanak dogodio se u maju 2024, a sve do ove nedelje učitelj nije znao šta se s njom dogodilo.

Sumnjiva pesma

Osim veze preko društvenih mreža, policija je takođe pronašla niz drugih veza između D4vda i Seleste. Internetom je počela da kruži pesma koju je D4vd snimio, a u kojoj dvaput spominje ime "Seleste".

"Oh, Seleste, devojka s istetoviranim mojim imenom na grudima, osećam njen miris na svojoj odeći poput cigareta", pevao je tada.

Fotografije i video materijali takođe pokazuju pevača u blizini mesta prebivališta porodice Rivas, kao i s devojkom koja podseća na 13-godišnju Seleste.

Još jedan čudan detalj je tetovaža na desnom kažiprstu Seleste, na kojoj piše "Shhh…", slično kao i tetovaža koju D4vd ima. Majka je takođe navela da je njena ćerka pre nestanka izlazila s nekim po imenu Dejvid, kako je izvestio TMZ.

D4vd je od 15. avgusta bio na turneji i, prema izjavi njegovog portparola za NBC 4, "saradljiv je s policijom". Pevač je u međuvremenu otkazao koncert u Sijetlu i privremeno zaustavio turneju.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

