"Kulturni bojkoti su glupi i uzaludni, ne pomažu nam da idemo napred", rekao je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih i evropskih poslova Sep Šelhorn austrijskim novinama Kurier.

Španija, Irska, Slovenija, Holandija i Island zapretili su da neće poslati predstavnike na takmičenje u Beč sledećeg maja ako se Izraelu dozvoli učešće.

Holandska radiotelevizijska stanica Avrotros opravdala je svoju odluku navodeći "ozbiljna kršenja slobode" koja Izrael čini u Gazi. Pomenuta kuća je takođe optužila Izrael da je počinio "dokazano mešanje tokom prošlog izdanja, upuštanjem u političku manipulaciju događajem".

Izraelska pevačica i preživela iz napada militanata 7. oktobra 2023, Juval Rafael, osvojila je drugo mesto za svoju državu na takmičenju 2025. prema glasovima publike.

"Te zemlje su demokratije. Ako neko od naših suseda odluči da ne učestvuje, Austrija to mora da uzme u obzir", napisao je Šelhorn. No, popuštanje pritisku ili uceni bila bi "greška", dodao je.

Austrijsko Ministarstvo spoljnih poslova, koje u petak nije bilo dostupno za komentar, prema Kurieru je saopštilo da će poslati pismo drugim evropskim diplomatijama u kojem će im savetovati da ne bojkotuju događaj.

"Ovo je pre svega takmičenje između muzičara i umetnika. A mešanje njihove uloge s politikom neke zemlje čini mi se izuzetno problematičnim", tvrdi Šelhorn.

Često poprište geopolitičkih sukoba

Na svojoj poslednjoj generalnoj skupštini u julu, Evropska radiodifuzna unija (EBU), koja je vlasnik i organizator Evrovizije, odlučila je da pokrene interni "dijalog". "Razumemo zabrinutost i mišljenja (...) u vezi s aktuelnim sukobom na Bliskom istoku", rekao je direktor takmičenja Martin Grin za AFP prošle nedelje.

Preporuke se očekuju do kraja godine. Iduća generalna skupština EBU održava se u decembru. Druge zemlje članice takođe će morati da odluče o svom učešću krajem 2025. Evrovizija je kroz svoju istoriju često bila poprište geopolitičkih sukoba. Nedavni primeri su isključenje Rusije nakon invazije na Ukrajinu 2022. godine, i Belorusije godinu ranije nakon spornog ponovnog izbora predsednika Aleksandra Lukašenka.

Austrija je neutralna zemlja i nije članica NATO, ali jeste članica Evropske unije.

