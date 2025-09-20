Slušaj vest

Bilo je to šokantno ubistvo koje je mučilo sada pokojnog glumca Roberta Redforda više od četiri decenije – i koje i dalje progoni policiju koja nikada nije uspela da uhvati glavnog osumnjičenog.

Redfordova ćerka Šona zabavljala se sa Sidnejem Velsom kada je on ubijen, dok je njen otac snimao jedan od svojih najvećih hitova, bejzbolski film ''The Natural'', pre više od 40 godina.

Potraga za glavnim osumnjičenim u slučaju – Velsovim cimerom Tejnom Smajkom – traje i danas.

''Ovaj predmet i dalje je vrlo aktivan'', izjavila je za Daily Mail portparolka policije u Bolderu, kolorado, Dion Voh.

''Nismo izgubili nadu da će Smajka biti pronađen. Nastavljamo da dobijamo nove dokaze iako o njima ne možemo javno da govorimo'', dodala je.

''Detektivi trenutno zaduženi za slučaj i dalje dobijaju tragove, a s obzirom na to da većina izvornih istražitelja više ne radi u tom odeljenju, novi detektivi gledaju na slučaj svežim očima.''

Smajka, rođen u Severnoj Dakoti i poznat kao ''Jungle Mike'', danas bi imao 66 godina, ali niko ga nije video još od 1986. godine.

Penzionisani zamenik načelnika policije u Bolderu, Dejvid Hejes, uveren je da je Smajka još uvek živ uprkos tvrdnjama njegove porodice iz 2010. da je preminuo.

''Istraga o njegovoj navodnoj smrti nije dala nikakve rezultate'', rekao je Hejes za Daily Mail.

''Nije bilo smrtovnice u evidenciji. Čak i da je umro u nekom motelu, bez ikakve identifikacije, mrtvozornik bi uzeo otiske prstiju i uporedio ih s onima u evidenciji Kolorada. Takođe smo nastavili da primamo dojave o njegovom viđenju. Prijatelji Velsa i Smike, koji su ih poznavali iz Kolorada, tvrdili su da su ga videli na buvljaku u Oranž Kantriju u Kaliforniji, pre nekoliko godina. Ima jedinstven izgled i bili su gotovo sigurni da je to bio on. Takođe su ga navodno videli u prodavnici "Home Depot" u Sakramentu. Stoga i dalje verujem da je još uvek negde napolju.''

Hejes kaže da je Robert Redford godinama pratio slučaj Velsa.

''Razgovarao sam s gospodinom Redfordom više puta. Imao je lični interes za slučaj zbog veze svoje ćerke, ali uvek je bio ljubazan i nikada nas nije pritiskao. Samo je želeo novosti. Bio je vrlo zaštitnički nastrojen prema svojoj ćerki i hteo je da bude siguran da činimo sve kako bismo rešili brutalno ubistvo njenog dečka. Uveravao sam ga da radimo sve što možemo.''

FBI je 2012. godine ponudio nagradu od 10.000 dolara, ali ni to nije bilo dovoljno da se Smajka pronađe. Danas, 42 godine nakon ubistva, on se još uvek nalazi na FBI-evoj listi najtraženijih.

Sid Vels ubijen je 1. avgusta 1983 – na dan kada je Smajka trebalo da mu plati mesečnu kiriju od 300 dolara za sobu koju je iznajmio u stanu na petom spratu, gde su živeli Vels i njegov brat Sem.

Majka braće Vels, Džun Menger, kupila je luksuzni stan u kompleksu Spanish Towers u Bolderu novcem koji je dobila nakon što je njihovog oca ubio pijani vozač.

Uprkos toj odšteti, trebala im je pomoć s otplatom hipoteke, pa su oglasili potragu za trećim cimerom.

Smajka se činio očitim izborom. Kada se prijavio, izgledao je ozbiljan i miran – a kao dodatni plus, imao je dovoljno novca da unapred plati nekoliko meseci.

Ali u roku od nekoliko meseci novac je počeo da mu ponestaje i počeo je da kasni s kirijom.

Sid, 22-godišnji student novinarstva na Univerzitetu Kolorado u Bolderu, upoznao je zgodnu studentkinju Šonu Redford tri godine ranije. Tek nekoliko nedelja nakon što su započeli vezu, otkrio je da je ona ćerka slavnog glumca. Šona, koja je tada takođe imala 22 godine, imala je stan u istom kompleksu, ali često je noćila kod svog dečka. Upoznala je Sida sa svojim slavnim ocem i njih dvojica odlično su se slagala.

''Robert je bio vrlo privržen tom mladiću i smatrao je da ga čeka velika budućnost'', rekao je prijatelj glumca koji je preminuo u utorak, za Daily Mail.

Redford je bio u Bafalu, Njujork, na snimanju filma "The Natural", kada ga je Šona nazvala i rekla mu za smrt svog dečka.

''Šona je bila histerična kada ga je dobila na telefon. Plakala je i vikala mu da je Sid ubijen hicem u glavu u svom dnevnom boravku. Robert je bio skrhan njegovom smrću i duboko zabrinut za svoju ćerku, koja je bila jako zaljubljena u Sida i planirala budućnost s njim. Robert je odmah zaustavio snimanje filma i odleteo u Kolorado da bude uz svoju ćerku.''

Sem Vels je pronašao telo svog brata, licem prema dole na podu dnevne sobe, kad se vratio s vikend-kampovanja. Sid je ubijen hicem u potiljak iz sačmarice kalibra 20. Sid – koji se povremeno bavio sitnim dilovanjem droge – optužio je Smajku da mu je ukrao kokain, prema policijskoj izjavi otpečaćenoj tri meseca nakon ubistva.

U istom dokumentu stajalo je i da su sačmarske kuglice pronađene u Velsovom telu odgovarale onim koje su pronađene u kući Smajkine majke, a dlake pronađene na mestu zločina odgovarale su dlakama iz Smajkinog kompleta za čišćenje sačmarice.

Smajka, tada 24-godišnjak, uhapšen je, ali okružni tužilac Bolder Kauntija Aleks Hanter nije verovao da ima dovoljno dokaza za presudu, jer je smatrao da je istraga bila loše vođena.

Tek 1997, kada je novi tužilac Sten Garnet otkrio nove dokaze, slučaj je ponovo otvoren. Uverio je sudiju da izda nalog za Smajkino hapšenje uz kauciju od 5 miliona dolara, ali njega nije bilo nigde. Policija je pronašla njegov napušteni automobil u Beverli Hilsu, ali sumnjalo se da je pobegao u Jelapu, južno od Puerto Valjarte u Meksiku.

Smrt Sida Velsa bila je samo jedna u nizu tragedija koje su pratile Roberta Redforda tokom života.

Majka mu je umrla kad je imao samo 18 godina, prvo dete, Skot, preminulo je od sindroma iznenadne smrti odojčadi kada je imao dva i po meseca, a drugi sin, Džejmi, umro je od raka jetre 2020. u 58. godini. Ima još jednu preživelu ćerku, Ejmi (54), koja se bavi filmom.

Šona Redford, danas stara 64 godine, pronašla je novu ljubav nakon Sidove smrti. Udala se 1985. godine za Erika Šlosera, autora knjige "Fast Food Nation" i imaju dvoje dece.

