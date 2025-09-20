Slušaj vest

Glumica Marija Petronijević već godinama živi daleko od očiju javnosti, posvetila se radu na selu i poljoprivredi i svila porodično gnezdo.

Marija i njen suprug imaju troje dece, dva sina i ćerkicu koju su dobili u maju ove godine. Glumica je sada na Instagramu podelila neodoljivu fotografiju iz porodičnog doma. Na fotografiji je troje njenih mališana, a opis ispod ovog dirljivog trenutka je mnoge zaintrigirao.

" Za sada ih je troje" - napisala je ona.

Deca glumice Marije Petronijevic
Deca glumice Marije Petronijevic Foto: Instagram

Glumica je dugo krila identitet svog emotivnog partnera, te mnogi i nisu znali da je u braku. Na kraju se saznalo da je njen izabranik niko drugi do bogati humanitarac i IT stručnjak Milinko Isaković iz Loznice.

- Rađam decu na svake dve godine. Milanu sam dobila sa 34, mlađeg sina sa 36, a treće dete očekujem sa 38 - otkrila je Marija Petronijević za magazin Glorija

Mariju Petronijević publika je upoznala u seriji "Selo gori, a baba se češlja" Foto: Instagram/petronijevic.marija, Printscreen

I dok je lepa glumica, koja se proslavila ulogom u domaćoj hit seriji „Selo gori, a baba se češlja“, vešto izbegavala da u javnosti govori o privatnom životu i otkrije bilo kakav trag o svom izabraniku, njen suprug je to jednom prilikom učinio umesto nje i objavio njihovu selfi fotografiju na Instagramu

Ne propustitePop kulturaPorodila se Marija Petronijević: Čuvena glumica nije želela da sazna pol bebe pre porođaja "Stigla treća sreća"
petronijevic.marija-19379649-889235497896493-5117097244171960320-n-1.jpg
Pop kulturaGlumica iz Beograda pobegla na selo i nestala iz javnosti: Sad se bavi poljoprivredom, a raznike provodi u najlepšem društvu
Marija Petronijević sa sinovima na Zlatiboru za Vaskrs
Pop kulturaOvo je bogati muž Marije Petronijević sa kojim čeka 3. dete: Zbog njega se preselila na selo, krije ga od javnosti
marija-petronijevic.jpg
Pop kulturaNAŠA GLUMICA U JEKU SLAVE OTIŠLA NA SELO I SADA ŠIŠA OVCE: Ima svoje stado, baštu i košnice, a ovo je njeno veliko IMANJE (VIDEO)
screenshot-8.jpg

STARS EP548 Izvor: kurir tv

 Za sada ih je troje - napisala je ona.