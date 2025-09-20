Slušaj vest

Glumica Marija Petronijević već godinama živi daleko od očiju javnosti, posvetila se radu na selu i poljoprivredi i svila porodično gnezdo.

Marija i njen suprug imaju troje dece, dva sina i ćerkicu koju su dobili u maju ove godine. Glumica je sada na Instagramu podelila neodoljivu fotografiju iz porodičnog doma. Na fotografiji je troje njenih mališana, a opis ispod ovog dirljivog trenutka je mnoge zaintrigirao.

" Za sada ih je troje" - napisala je ona.

Glumica je dugo krila identitet svog emotivnog partnera, te mnogi i nisu znali da je u braku. Na kraju se saznalo da je njen izabranik niko drugi do bogati humanitarac i IT stručnjak Milinko Isaković iz Loznice.

- Rađam decu na svake dve godine. Milanu sam dobila sa 34, mlađeg sina sa 36, a treće dete očekujem sa 38 - otkrila je Marija Petronijević za magazin Glorija

I dok je lepa glumica, koja se proslavila ulogom u domaćoj hit seriji „Selo gori, a baba se češlja“, vešto izbegavala da u javnosti govori o privatnom životu i otkrije bilo kakav trag o svom izabraniku, njen suprug je to jednom prilikom učinio umesto nje i objavio njihovu selfi fotografiju na Instagramu

