Lord Nikolas Vindzor se, prema navodima medija, razveo od svoje supruge.

Kako je 17. septembra objavio Daily Mail, pedesetpetogodišnji Lord Nikolas i njegova supruga Paola Frankopan su se rastali. Par se venčao 2006. godine i zajedno imaju tri sina – Alberta, Leopolda i Luja.

"Veoma je tužno, ali par je već neko vreme razdvojen“, rekao je porodični prijatelj za medije.

"Više ne prisustvuju porodičnim događajima zajedno. Oboje su veoma konzervativni i ne vole razvod, tako da, navodno, nikada neće formalno podneti papire za razvod“, dodao je izvor.

Lord Nikolas, 55, najmlađi je sin princa Edvarda, vojvode od Kenta, i pokojne Katarine, vojvotkinje od Kenta, koja je preminula u 92. godini 4. septembra u Kensingtonskoj palati.

Lord Nikolas Vindzor Foto: Tim Rooke / Sipa Press / Profimedia

Udaljenost između Nikolasa i Paole bila je očigledna i tokom sahrane vojvotkinje od Kenta, budući da Paola navodno nije prisustvovala događaju.

Katarina je sahranjena 16. septembra na istorijskoj katoličkoj ceremoniji u Vestminsterskoj katedrali, a lord Nikolas je viđen bez supruge. Daily Mail i Hello! magazin preneli su da Paola nije bila prisutna, iako su na sahranu došli i kralj Čarls, princ Vilijam, Kejt Midlton i drugi članovi kraljevske porodice.

Pripreme za sahranu vojvotkinje počele su 15. septembra privatnim bdenjem i večernjom molitvom u Vestminsterskoj katedrali, na kojoj je lord Nikolas takođe fotografisan sam.

Vest o njihovom razdvajanju dolazi samo nekoliko nedelja pre nego što bi par proslavio 19. godišnjicu braka.