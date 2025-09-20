Slušaj vest

Umro Predrag Bata Jakovljević, istaknuti bubnjar i član nekoliko značajnih domaćih bendova. Od njega se emotivno oprostio njegov dugogodišnji prijatelj i kolega, muzičar Dejan Cukić.

"Danas nas je napustio jedan od najbližih prijatelja koje sam ikada imao… Predrag Bata Jakovljević. Bili smo zajedno u grupi Tilt, a potom i u Bulevaru. Posle toga je radio sa Žanom, Viktorijom, Divljim anđelima, Zambom… Poslednje što smo zajedno uradili bila je pesma ‘Ti si moj brat’. Tekst sam posvetio Bati, a on je odsvirao bubnjeve. Nemam reči… Najdublje saučešće porodici. Počivaj u miru, Batice" napisao je Dejan putem Instagrama

Jakovljević je tokom karijere bio cenjen zbog svog doprinosa domaćoj muzičkoj sceni, sarađujući sa nekim od najpoznatijih izvođača i bendova na ovim prostorima.

(Kurir.rs/Telegraf)

