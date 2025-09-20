Slušaj vest

Slobodan Trkulja predstavlja Srbiju na novom muzičkom takmičenju koje mnogi nazivaju ruskom evrovizijom. Međunarodno muzičko takmičenje Intervizija, koje okuplja izvođače iz čak 23 zemlje, održava se večeras u moskovskoj Lajv Areni, a srpski predstavnik nastupa pred rednim brojem 18.

Više od 300 izvođača iz različitih delova sveta okupiće se kako bi pokazali moć muzike koja prevazilazi granice i razlike. Srbija, zahvaljujući Slobodanu Trkulji, ima priliku da se istakne na ovom globalnom događaju.

Nakon što je Rusiji 2022. godine zabranjeno učešće na Evroviziji zbog invazije na Ukrajinu, Kremlj sada lansira sopstveno muzičko takmičenje – Intervidenje, poznatije kao Intervizija. Predsednik Vladimir Putin potpisao je dekret kojim ozvaničava ovo takmičenje koje bi trebalo da bude pandan zapadnoj Evroviziji.

Šta znamo o Interviziji?

Intervizija nije nova ideja – postojala je još u vreme Sovjetskog Saveza, a takmičenja su održavana između 1965. i 1968., kao i od 1977. do 1980. godine. Tada su učestvovale zemlje iz Istočnog bloka, kao pandan zapadnoj Evroviziji.

Međutim, Intervizija 2025. godine ima znatno širi domet. Prema rečima ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, više od 25 zemalja već je pokazalo interesovanje da se priključi, uključujući i države Latinske Amerike, Bliskog Istoka i Azije.