Tim Barton i Monika Beluči okončali su svoju vezu nakon skoro tri godine ljubavi. Javnost je zanemela nakon ove informacije jer su tokom ovog leta izgledali zaljubljeno poput tinejdžera.

Posebnu pažnju, sada bivšeg para, ponovo su privukle fotografije nastale na Filmskom festivalu u Đifroniju koi se održao u julu ove godine.

Ovako su izgledali Monik i Tim pre manje od 2 meseca:

Zaljubljeni su kao tinejdžeri, čulo se sa raznih strana kada su Monika Beluči i Tim Barton stali pred fotografe tokom 55. izdanja Filmskog festivala u Đifoniju. Slavni američki reditelj predstavio je drugu sezonu svoje hit serije "Sreda", a glavnu podršku na crvenom, u ovom slučaju plavom, tepihu pružala mu je zanosna glumica, koja je izborom stajlinga po ko zna koji put pokazala da se tajna elegancije krije u jednostavnosti.

Oni su na crvenom tepihu pred svima razmenjivali nežnosti, a nisu se libili ni da se strastveno poljube pred kamerama. Danas nas je pak sačekalo mlako zajedničko saopštenje para o raskidu:

„Sa mnogo poštovanja i duboke brige jedno za drugo, Monika Beluči i Tim Barton odlučili su da se rastanu“, navedeno je u saopštenju koje je objavio francuski Elle.