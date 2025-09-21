Slušaj vest

Vijetnamski pevač Duc Phuc pobedio je na Interviziji, ruskoj verziji Evrovizije, koja je održana u Moskvi u subotu uveče.

Na takmičenju, koje se održalo pred otprilike 11.000 gledalaca u koncertnoj dvorani Live Arena u Moskvi, a prenosila ga je državna televizija Kanal 1, učestvovalo je više od 20 zemalja.

Duc Phucova pesma "Phu Dong Thien Vuong" (Nebeski kralj Phu Donga) dobila je 422 boda od međunarodnog žirija sastavljenog od predstavnika zemalja učesnica.

Nomadski trio iz Kirgistana osvojio je drugo mesto s 373 boda, a sledi ga Dana al Meer iz Katra s 369 bodova.

Za razliku od Evrovizije, Intervizija ne dozvoljava glasanje javnosti.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Subotnje takmičenje, koje je trajalo tri i po sata, započelo je porukom ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je rekao da događaj promoviše očuvanje kulturnog identiteta.

"Poštovanje tradicionalnih vrednosti i raznolikosti kultura temeljna je ideja takmičenja i inspiriše učesnike da postignu umetničke visine", rekao je Putin, koji je u februaru lično naredio oživljavanje koncepta iz sovetskog doba.

Rusiji je zabranjeno učešće na Evroviziji od 2022. godine, kada je Moskva pokrenula svoju invaziju na Ukrajinu.

Intervizija se smatra Putinovim konzervativnim protivprojektom evropskoj muzičkoj ekstravaganciji, koja je bila popularna i u Rusiji.

"Neće biti perverzija ili ismevanja ljudske prirode", rekao je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, misleći na liberalni i queer-friendly Eurosong, prenosi Jutarnji.hr.

Inače, na Interviziji je i Srbija imala svog predstavnika u vidu Slobodana Trkulje, koji je zauzeo 14. mesto sa 236 bodova.

Video: Predstavnica izraela na Eurosongu služila vojni rok