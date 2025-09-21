Skandal na ruskoj verziji Evrovizije: Predstavnica Amerike izbačena iz finala zbog "neviđenog političkog pritiska", oglasili se iz organizacije (FOTO)
Organizatori međunarodnog muzičkog takmičenja Intervizija, koje je održana u subotu, 20. septembra, neposredno pred finale su objavili kako pevačica VASSY, predstavnica SAD, koja ima državljanstvo SAD i Australije, neće nastupiti. Razlog je, kako navode, "neviđeni politički pritisak Vlade Australije", koji je doveo do otkazivanja njenog nastupa na ruskoj verziji Evrovizije.
"Zbog razloga izvan kontrole organizatora i američke delegacije, uzrokovanih neviđenim političkim pritiskom Vlade Australije, pevačica VASSY (državljanka SAD i Australije) neće moći da nastupi u finalnoj večeri Intervizije", naveli se u saopštenju.
Organizatori su izrazili žaljenje što umetnica neće nastupiti, naglašavajući pritom da Sjedinjene Države ostaju punopravni učesnik Intervizije i da će ih u međunarodnom žiriju predstavljati legendarni vokalista benda Deep Purple, pisalo je u saopštenju objavljenom na Instagramu.
Vlada Australije danas je izdala i zvaničnu notu upućenu VASSY, ali detalji poruke nisu objavljeni.
