Slušaj vest

Organizatori međunarodnog muzičkog takmičenja Intervizija, koje je održana u subotu, 20. septembra, neposredno pred finale su objavili kako pevačica VASSY, predstavnica SAD, koja ima državljanstvo SAD i Australije, neće nastupiti. Razlog je, kako navode, "neviđeni politički pritisak Vlade Australije", koji je doveo do otkazivanja njenog nastupa na ruskoj verziji Evrovizije.

Intervizija
Foto: Printscreen/ Instagram/ intervision_world

"Zbog razloga izvan kontrole organizatora i američke delegacije, uzrokovanih neviđenim političkim pritiskom Vlade Australije, pevačica VASSY (državljanka SAD i Australije) neće moći da nastupi u finalnoj večeri Intervizije", naveli se u saopštenju.

Organizatori su izrazili žaljenje što umetnica neće nastupiti, naglašavajući pritom da Sjedinjene Države ostaju punopravni učesnik Intervizije i da će ih u međunarodnom žiriju predstavljati legendarni vokalista benda Deep Purple, pisalo je u saopštenju objavljenom na Instagramu.

Vlada Australije danas je izdala i zvaničnu notu upućenu VASSY, ali detalji poruke nisu objavljeni.

Ne propustitePop kulturaRuska verzija Evrovizije otvorena Putinovim govorom o vrednostima: Pobedu odneo VIjetnamac, a evo na kom mestu je završila Srbija
Vladimir Putin se obratio publici na Interviziji, ruskoj verziji Evrovizije
Pop kulturaVijetnam je pobednik ruske Intervizije: Osvojili su 360.000 dolara, a srpski predstavnik Slobodan Trkulja oduševio nastupom
Vijetnam je pobedio na Interviziji
Pop kulturaSlobodan Trkulja predstavlja Srbiju na Interviziji: Večeras se održava ruska verzija Evrovizije, a sve oči uperene su u srpskog maestra
slobodan-trkulja-30052021-0038.jpg
Pop kulturaOsam sati ležala pod mrtvim telima, u nozi ima geler: Sve više zemalja poziva na bojkot Evrovizije zbog Izraela, a njihova predstavnica preživela pakao Hamasa
Juval Rafael, predstavnica Izraela na Evroviziji 2025.

Video: Duška Vučinić šokirala: Uskoro će doći do moje poslednje Evrovizije

Duška Vučinić šokirala pred kamerama Kurira: Uskoro će doći do moje poslednje Evrovizije Izvor: Kurir televizija