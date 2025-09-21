Slušaj vest

Uprkos velikoj pompi i naporima ruskih čelnika da Interviziju - Putinov odgovor na Evroviziju s koje je Rusija zbog invazije na Ukrajinu isključena 2022. godine - ustoliče kao moćnu muzičko-televizijsku manifestaciju, organizatorima se sinoć potkralo nekoliko grešaka u prenosu koji su zainteresovani mogli da prate na Jutjub kanalu ovog takmičenja.

Premda su spretno izbegli zamku koja bi pokazala koliko je publika zapravo zainteresovana za praćenje ovog događaja, i to na način da je gledaocima bilo uskraćeno pravo glasa pri odabiru pobednika moskovskog spektakla, članove žirija (među kojima je bio, kako su ruski mediji svako malo naglašavali, i Džoi Lin Tarner iz sastava Rainbow i Deep Purple) organizatori su u više navrata pogrešno predstavljali odnosno potpisivali.

Zanimljiv je bio i izbor voditelja šoua: uz ruski voditeljski par na bini je bio Kinez, koji je svoje pričao na kineskom, te Indijka koja je govorila na engleskom jeziku. Takođe, neposredno pre početka festivala, saopšteno je kako predstavnica SAD, pevačica Vassy, ipak neće nastupiti u finalnoj večeri takmičenja. Razlog je, naveli su organizatori, neviđeni politički pritisak Vlade Australije koji je doveo do otkazivanja njenog nastupa na šouu u kom je pobedio predstavnik Vijetnama Duc Phuc s pesmom "Phù Đổng Thiên Vương" (Nebeski kralj Phu Donga). Nastupio je uz projektovanu pozadinu džinovskog pomračenja sunca, te izjavio da je šokiran i oduševljen prvim mestom koje mu je donelo i novčanu nagradu od 30 miliona rubalja.

Na drugom mestu završio je nomadski trio iz Kirgistana, treći je Katar, dok je predstavnik Srbije, Slobodan Trkulja, od 23 zemlje koje su se takmičile, osvojio 14. mesto.

Premda su organizatori isticali kako Intervizija (koja će se dogodine održati u Saudijskoj Arabiji) nema veze s politikom, Putinovog ljubimca, pevača Šamana, to nije sprečilo da nakon svog nastupa održi govor u kom je zatražio da međunarodni žiri ne uzima u obzir ruski nastup, jer je, naglasio je, "Rusija pobednica na svim poljima, uključujući i Interviziju na kojoj je pobedila pozivajući toliko zemalja da joj se pridruže", prenosi Jutarnji.hr.

Što se Evrovizije tiče, većina fanova ovog takmičenja nije pokazala preveliko interesovanje za Interviziju.

