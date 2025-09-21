Slušaj vest

Prva dama Francuske, Brižit Makron (72), juče se pridružila suprugu, predsedniku Emanuelu Makronu (47), tokom zvanične posete školi jahanja u opatiji Pontlevoj.

Bio je to njen prvi javni nastup nakon što je prošle nedelje najavila pokretanje sudskog postupka protiv onih koji šire, kako ih sama naziva, "sulude teorije zavere" da je rođena kao muškarac.

Prvo pojavljivanje Brižit Makron nakon najave da će dokazati da je žensko Foto: Blondet Eliot/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tokom posete Brižit je razgovarala s učenicima istorije i obilazila prostore benediktinske opatije koja danas ima i obrazovnu funkciju. Makronovi su obišli kapelicu, vrt i edukacijske centre, te otkrili kako će radovi na obnovi škole jahanja početi u oktobru.

Iako je odlučila da pravnim putem stane na kraj dezinformacijama o svom polu, njeno pojavljivanje u Pontlevoju pokazalo je da neće odustati od javnih aktivnosti.

Foto: Blondet Eliot/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Advokat predsedničkog para, Tom Kler, za BBC-jev podkast "Fame Under Fire" otkrio je kako će Makronovi sudu predočiti dokaze, i naučne i vizualne prirode. Na pitanje da li to uključuje i fotografije Brižit tokom trudnoće, odgovorio je kako će se o tome odlučivati isključivo u okviru sudskog procesa i prema propisanim pravilima.

Kler je naglasio da cela situacija Makronovima teško pada.

"Zaista je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno", rekao je, prenosi Dnevnik.hr.

