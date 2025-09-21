Slušaj vest

Britanski kralj Čarls III posetio je najstariju osobu na svetu, Etel Katerham, koja ima 116 godina. Etel Katerham rođena je 21. avgusta 1909. godine, u vreme kada je Velikom Britanijom vladao kralj Edvard VII, Čarlsov pradeda.

Etel danas živi u domu za starije osobe "Hallmark Lakeview" u Lajtvoteru, Sari, i zvanično je najstarija živa osoba na svetu sa 116 godina. Upravo ju je tamo posetio trenutni britanski kralj Charles III.

Kralj Čarls posetio najstariju osobu na svetu Foto: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia

Etel Katerham postala je najstarija osoba na svetu u aprilu 2025. nakon smrti brazilske monahinje Ine Kanabaro Lukas, takođe stare 116 godina.

Rođena je tri godine pre tragedije Titanika, svedočila je ruskoj revoluciji, dvama svetskim ratovima i pandemiji COVID-19. Ubrzo nakon što je postala najstarija osoba, kralj Čarls III joj je poslao čestitku za njen 115. rođendan, a za ovaj rođendan odlučio je da je poseti lično.

Etel Katerham je zvanično najstarija osoba na svetu Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Tokom susreta koji se dogodio u domu za starije osobe, Etel se prisetila kako su "sve devojke bile zaljubljene u kralja". Prisetila se i krunisanja Čarlsove majke 1969. godine, kada je on postao princ od Velsa, događaja koji je Čarls s oduševljenjem komentarisao.

Kralj je tokom razgovora držao Etelinu ruku i pokazao iskreno interesovanje za njene priče i sećanja. Etelina unuka kejt Henderson takođe je prisustvovala, prisećajući se kako je baka nedavno komentarisala koliko je princ Čarls bio zgodan i omiljen.

Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Vozila auto do 97. godine

Etel Katerham provela je mlade godine u Engleskoj, a s 18 godina je otišla u Indiju, gde je radila kao dadilja za vojnu porodicu. Udala se za Normana Katerhama, pripadnika britanske vojske, s kojim je imala dve ćerke. Vozila je auto do svoje 97. godine i igrala je bridž u poznim godinama. Iako su joj ćerke preminule, Etel je ponosna na tri unuke i pet praunuka.

Poseta kralja Čarlsa III došla je ubrzo pošto se oprostio s američkim predsednikom Donaldom Trampom u Vindsoru. Za Etel je to bila velika čast i iskazivanje posebne pažnje, jer je u svojoj dugoj istoriji primila čak 17 čestitki za rođendan od kraljevske porodice, uključujući i od kraljice Elizabete II.

(Kurir.rs/ Tportal)

Video: "Čarls će morati još godinama da vlada, Britanija je u krizi"