Još dugo nakon razvoda, Elvis Prisli bio je posesivan kada je Prisila Prisli bila u pitanju. Otkrila je to lično bivša supruga kralja rokenrola u svojoj drugoj knjizi, "Softly, As I Leave You: Life After Elvis".

Danas 80-godišnja glumica otvoreno je progovorila o svom romantičnom životu nakon što se razvela od Elvisa 1973. godine, u kojoj tvrdi kao je njen bivši suprug pokušao da utiče na njene veze, te da bi "poludeo" da je znao da je Robert Kardašijan u njenom krevetu. Prisila je, kako donosi The New York Post, počela da se zabavlja s Kardašijanom 1975, nakon što se razišla s The Kingom.

Elvis i Prisila Prisli na venčanju Foto: Profimedia

Međutim, uprkos njihovom razvodu, Elvis ju je i dalje zvao usred noći, a jednom prilikom javila se na telefon u 2 ujutru, od bunovnosti u tom trenutku potpuno nesvesna da Kardašijan spava pored nje.

"Poludeo bi, možda doslovno, da je znao da je Robert u mojoj spavaćoj sobi", ispričala je Prisila za The Sun. Elvis nikada nije saznao za njenu vezu s Kardašijanom, baš kao što ni slavni advokat, kasnije prvi suprug Kris Džener, nije znao da je Elvis "zivka" dok on čvrsto spava. Prisila i Kardašijan bili su u vezi oko godinu dana, a ona je objasnila zašto to između njih ne bi nikad uspelo.

Foto: AP Nick Ut

"Robert je bio drag čovek i sviđao mi se. Međutim, njegov zahtevan posao advokata, koji je uključivao duge sate rada, nije mi odgovarao", ispričala je, te otkrila da je on bio spreman na brak, koji njoj nakon razvoda s Elvisom nije bio na kraj pameti. Nakon raskida 1976, Prisila i Kardašijan ostali su u prijateljskim odnosima. On se venčao s Kris Džener 1978. godine i dobili su četvoro dece - Kortni, Kim, Kloi i Roberta Mlađeg. Razveli su se 1990. godine. Nakon što je Robert umro 2003, izgubivši bitku s rakom, njegova ćerka, Kim Kardašijan, navodno je nazvala Prisilu.

Foto: Ken McKay / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Robert i ja smo razgovarali pre nego što je umro. Bio je najljubazniji čovek na svetu i sećam ga se s velikom ljubavlju", rekla je Elvisova bivša supruga.

Prisila i Elvis imali su pak jedno dete, Lisu Meri Prisli, koja je preminula u januaru 2023. u 54. godini. Uzrok smrti bila je opstrukcija tankog creva nakon barijatrijske operacije. Prisila je nedavno ponovila da njihova ćerka više nije htela da bude "ovde" nakon što je njen sin Bendžamin Kju oduzeo sebi život 2020. godine.

