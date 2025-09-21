Slušaj vest

Vraćaju li se princ Hari i Megan Markl nazad u Veliku Britaniju? InStyle piše kako je Hari, koji sa suprugom više od pet godina živi u SAD, to nagovestio u neformalnom razgovoru s pevačicom Džos Stoun, koju je sreo prošle nedelje na dodeli nagrada WellChild u Londonu. Hari i Džos popričali su tamo o njenom povratku u Veliku Britaniju, a kantautorka je potom u razgovoru za "Hello" rekla kako joj je Hari rekao da su škole u njegovoj domovini divne, te istakao koliko je to važno za decu.

- Pitao je kako smo se ponovo smestili u Velikoj Britaniji, jesmo li se privikli... Ma, sve ga ja zanimalo. U razgovoru je bio srdačan i jednostavan kao i uvek, a nakon što smo se rastali učinilo mi se kako i Hari razmišlja o povratku, što bi bilo jako lepo - rekla je Džos Stoun za "Hello".

Podsetimo, princ Hari 2020. je napustio Englesku zajedno s Megan Markl i njihovim sinom Arčijem koji danas ima šest godina. Neko vreme su živeli u Los Anđelesu i Kanadi, a potom su se smestili u Montesitu u Kaliforniji, gde i danas žive sa svojom četvorogodišnjom ćerkom Lilibet i sinom Arčijem. Kralj Čarls III je svoju unuku video samo jednom, kada su Saseksovi 2022. doputovali u Veliku Britaniju povodom Platinastog jubileja pokojne kraljice Elizabete II.

Međutim, u maju ove godine Hari je dao do znanja da mu je dosta tišine i zategnutih odnosa.

- Nema smisla nastaviti svađu - rekao je tada princ dodajući kako njegov tata ne želi govoriti s njim, ali da bi bilo lijepo da se pomire.

Napokon, prošle nedelje kralj i princ sreli su se u kraljevoj londonskoj rezidenciji Klarens Hausu na čaju, što je bio njihov prvi susret od februara 2024. People piše kako je Hari prilikom tog susreta ocu pokazivao porodične fotografije i snimke na mobilnom telefonu. Nekoliko sati kasnije, Hari je prisustvovao prijemu u čast turnira za veterane i ranjene pripadnike oružanih snaga, Invictus Games, a na pitanja novinara o tome kako je kralj, odgovorio je:

- Sjajno!

Ipak, dok se Harijevi odnosi s ocem poboljšavaju, njegova priča s bratom i dalje ostaje napeta, jer princ Vilijam nije bio na čajanki s Harijem i Čarlsom, a prema pisanju časopisa People, odnosi među braćom i dalje nisu srdačni, što ne čudi kada se zna kako je Hari u autobiografiji optužio Vilijama da ga je fizički napao nakon što je stariji brat njegovu suprugu Megan nazvao "teškom" i "otresitom". Podsetimo, Hari je tvrdio da ga je Vilijam oborio na pod, pri čemu se povridio na razbijenu činiju za psa.

