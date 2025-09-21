Slušaj vest

Vanja Nenadić i njen suprug Marko Todorović krstili su sina Jakšu u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Svečani čin održan je u intimnoj atmosferi, uz osmeh i radost koji su ispunili ovaj poseban dan. Fotografiju je Vanja podelila na društvenim mrežama.

Glumica i članica BDP, poznata po toplini i emotivnosti, nije krila sreću dok je grlila svog naslednika, a Jakša je postao središte pažnje svih prisutnih. Posle obreda usledilo je porodično slavlje. Glumački par u vezi je dve i po godine.

Ko je izabranik Vanje Nenadić

Marko Todorović je glumac iz Crne Gore kog je publika gledala u ostvarenjima "Koža", "Toma", "Pad", "Senke nad Balkanom", "Ubice mog oca", "Kralj Petar Prvi", "Drugo ime ljubavi", "Nečista krv", "Žigosani u reketu"...

- Nismo mnogo bili po tabloidima, to je bilo samo na početku. Da, Marko je moj dečko. Prvi poljubac sa njim? U pozorištu. Pa, nije bilo u garderobi... Na sceni, u mraku. Pa, on je bio uporan. Šta se desilo sa mnom i sa Markom, to zapravo želim da kažem, mi smo stvarno pre naše veze bili jako bliski prijatelji. I nekako je iz toga to sve preraslo u ljubav. On je to prvi osetio i onda je ostalo još malo da mene ubedi i to je to - ispričala je glumica.

- Mi smo zajedno, pa godinu i koji mesec. Živimo zajedno i to je jedna ozbiljna priča i jedna mirna luka - zaključila je Vanja.

Kako se slavilo rođenje naslednika

Vanja se sada vratila na scenu BDP, a Marko ne krije da voli da sarađuje sa suprugom.

- Radili smo zajedno nekoliko predstava u Beogradskom dramskom pozorištu. Odlično funkcionišemo na sceni, a voleo bih da ponovo sarađujemo. Vanju tek čekaju velike uloge. Ona je velika glumica, što sam mislio i pre nego što smo počeli da se zabavljamo - izjavio je glumac za Kurir.