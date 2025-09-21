Slušaj vest

Adriana Lima već godinama nije srpska snajka, ali i dalje gaji neraskidive veze sa Srbijom. Naime, njena najbolja drugarica je ćerka slavnog srpskog trenera Radomira Antića.

Brazilka živi užurbanim tempom života, posebno od kada je ponovo postala mama, ali se trudi da ne zapostavlja prijatelje ma koliko udaljeno jedni od drugih živeli. Sada je svojoj voljenoj prijateljici Ani Antić poslala emotivnu poruku koja je mnoge ganula:

Adriana Lima poslala poruku Ani Antić Foto: Instagram/Adriana Lima

"Za moju najbolju prijateljicu, ne viđam je svakog dana, ali naša ljubav se nikada neće promeniti", glasi poruka koju je Adrijana Lima uputila čuvenoj Srpkinji. A ona joj je odgovorila: "Volim te, najbolja prijateljice".

Ana i Adriana godinama su veoma bliske, te često možemo videti fotografije sa njihovih zajedničkih druženja. Ana je poznata stilistkinja i ima veoma uspešnu karijeru. Ponosno je isticala da joj imponuje što je oslovljavaju ćerkom slavnog trenera Radomira Antića.

Ćerka Radomira Antića je u emotivnoj ispovesti u emisiji "Kec na jednaest" evocirala uspomene na svog oca, ali i otkrila koliko je bio cenjen i poštovan širom sveta.

Ana i Radomir Antić Foto: Pritnscreen/Instagram

"Ja sam toliko zahvalna mojim roditeljima... Ja sam ono što sam proživela sa njima. Stekla sam kontakte, živela sam po celom svetu i sva su mi vrata bila otvorena zahvaljujući mojim roditeljima i tome što su takvi kakvi jesu. Zato se i trudim da sa mojim ćerkama uradim isto, da one naslede od mene ono što su moji roditelji meni dali," ispričala je Ana tada.

Radomir Antić, proslavljeni srpski fudbaler i trener, preminuo je 6. aprila 2020. godine u 72. godini života u Madridu.