Popularni pevač Džastin Biber dobio je prestižan posao da naredne godine predvodi čuveni muzički festival Koačela, i to kao najplaćeniji hedlajner u istoriji ovog događaja.

Prema pisanju Rolling Stone-a, honorar za dva vikenda nastupa iznosiće neverovatnih 10 miliona dolara, a Biber će od te sume zadržati više nego što je uobičajeno, jer ovoga puta neće plaćati proviziju agenciji.

Džastin Biber Foto: Pap111 / SplashNews.com / Splash / Profimedia

“Ovo je revolucionaran potez za jednog hedlajnera, i nešto što je Džastin sam izgradio,” otkrio je neimenovani izvor za američki magazin. “Između predstojećeg nastupa na Koačeli i uspeha njegovog hita Swag, jasno je da za Bibera počinje uzbudljivo novo poglavlje – sada je on potpuno glavni akter u vođenju svoje karijere.”

Navodi se da je pevač “borio za svoju nezavisnost” i da upravo ovaj nastup vidi kao ključni korak u novoj fazi svog profesionalnog puta. Iako je ranije već nastupao na Kočeli, ovo će biti njegov prvi put da je glavni izvođač festivala.

Džastin Biber Foto: TikTok Printscreen

Strogi vremenski okviri i velike kazne

Biber je svakako upoznat sa pravilima festivala – Koačela ima strogo vreme završetka nastupa, i sve mora da bude okončano do 1.00 čas posle ponoći zbog dogovora između organizatora i grada Indio u Kaliforniji.

Prekoračenje od samo pet minuta znači kaznu od 20.000 dolara, dok se za svaki dodatni minut naplaćuje još 1.000 dolara. Organizatori su u prošlosti već plaćali visoke kazne: 2023. godine festival je za jedan vikend morao da izdvoji 117.000 dolara, jer su Bad Bani, Kelvin Haris i Frenk Oušn premašili vreme nastupa za više od 20 minuta. Još ranije, 2009. godine, Pol Makartni je dobio kaznu od 54.000 dolara zbog značajnog prekoračenja svog seta.

Najplaćeniji, čak i uz potencijalne kazne

Čak i da se festivalu dogodi novo prekoračenje i da deo kazni bude odbijen od njegovog honorara, Biber će i dalje ostvariti ogroman profit. Jasno je da će naredna Kočela biti ključni trenutak u njegovoj karijeri – ne samo zbog rekorda u zaradi, već i kao potvrda njegove potpune kreativne kontrole i samostalnosti.