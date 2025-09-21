Džastinu Biberu 10 miliona dolara za nastup na Koačela festivalu? Ova pravila će pevač morati da poštuje kako ne bi ostao bez novca
Popularni pevač Džastin Biber dobio je prestižan posao da naredne godine predvodi čuveni muzički festival Koačela, i to kao najplaćeniji hedlajner u istoriji ovog događaja.
Prema pisanju Rolling Stone-a, honorar za dva vikenda nastupa iznosiće neverovatnih 10 miliona dolara, a Biber će od te sume zadržati više nego što je uobičajeno, jer ovoga puta neće plaćati proviziju agenciji.
“Ovo je revolucionaran potez za jednog hedlajnera, i nešto što je Džastin sam izgradio,” otkrio je neimenovani izvor za američki magazin. “Između predstojećeg nastupa na Koačeli i uspeha njegovog hita Swag, jasno je da za Bibera počinje uzbudljivo novo poglavlje – sada je on potpuno glavni akter u vođenju svoje karijere.”
Navodi se da je pevač “borio za svoju nezavisnost” i da upravo ovaj nastup vidi kao ključni korak u novoj fazi svog profesionalnog puta. Iako je ranije već nastupao na Kočeli, ovo će biti njegov prvi put da je glavni izvođač festivala.
Strogi vremenski okviri i velike kazne
Biber je svakako upoznat sa pravilima festivala – Koačela ima strogo vreme završetka nastupa, i sve mora da bude okončano do 1.00 čas posle ponoći zbog dogovora između organizatora i grada Indio u Kaliforniji.
Prekoračenje od samo pet minuta znači kaznu od 20.000 dolara, dok se za svaki dodatni minut naplaćuje još 1.000 dolara. Organizatori su u prošlosti već plaćali visoke kazne: 2023. godine festival je za jedan vikend morao da izdvoji 117.000 dolara, jer su Bad Bani, Kelvin Haris i Frenk Oušn premašili vreme nastupa za više od 20 minuta. Još ranije, 2009. godine, Pol Makartni je dobio kaznu od 54.000 dolara zbog značajnog prekoračenja svog seta.
Najplaćeniji, čak i uz potencijalne kazne
Čak i da se festivalu dogodi novo prekoračenje i da deo kazni bude odbijen od njegovog honorara, Biber će i dalje ostvariti ogroman profit. Jasno je da će naredna Kočela biti ključni trenutak u njegovoj karijeri – ne samo zbog rekorda u zaradi, već i kao potvrda njegove potpune kreativne kontrole i samostalnosti.