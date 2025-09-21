Slušaj vest

Glumac Visar Viška oživeo je lik lokalnog moćnika Halita Beriša u filmu Miroslava Lekića "Ruski konzul" koji se u vidu serije prikazuje na RTS. Makedonski umetnik albanskog porekla godinama gradi međunarodnu karijeru, a bio je deo serija "Filantrop", koja se emitovala na NBC, i "Legende", u kojoj je glumio rame uz rame sa holivudskom zvezdom Šonom Binom.

Kako kaže, postoje klišei u scenarijima kada se govori o albanskim likovima, ali on sa tim nikada nije imao problema:

Scena iz "Ruskog konzula" Foto: Vision team

"Tražio sam prvo da pročitam tekst, da vidim kako je i šta je. Postoje klišei, ali u mom slučaju nije tako. Kad igram negativce iz Albanije, to i nisu negativci, jer nemam takvo lice. Ljudi imaju jednu predstavu o Albancima koja je vezana za Jugoslaviju. Albanac ima veliki nos i takve stvari. A kad mene pozovu da glumim, znam da ne žele da naprave još jedan propagandni film. Zbog toga tražim da pročitam scenario, jer sam dosta uloga odbijao kad vidim kako je to napisano, naročito u Makedoniji. Ovaj film uopšte nije bio tendenciozan. Prijatno sam se iznenadio. Odličan ljudski film i drago mi je što sam bio deo ove ekipe", govorio je Visar svojevremeno za Kurir.

Žarko Laušević u filmu Ruski konzul Foto: Fest

Posebna sećanja imao je na rad sa Žarkom Lauševićem koji se već tada borio sa opakom bolesti od koje je i preminuo:

"Kad sam saznao sa kim ću igrati, rekao sam: "Vau!" Žarko je bio odličan čovek, pun energije i prijatan. Kad sam saznao da je bolestan, zapitao sam se kako može da dođe sa hemioterapije sa toliko energije i da bude toliko pozitivan. Ja nisam imao tu pozitivnost i energiju iako sam bio potpuno zdrav. Žarko je zračio dobrotom. Puno smo pričali i drago mi je što smo se upoznali", govorio je glumac u velikom intervjuu.

Žarko Laušević Foto: Nebojša Babić

Glumačku podelu, pored Žarka Lauševića i Nebojše Dugalića, čine i Paulina Manov, Svetozar Cvetković, Visar Vishka, Danica Radulović, Mensur Shafqiu, Konstantin Fidanov, Petar Zekavica, Meto Jovanovski, Nada Macanković, Slaviša Čurović, Tamara Aleksić i mnogi drugi.

Žarko Laušević preminuo je 15. 11. 2023. godine posle teške bolesti. Imao je 63 godine. Tužnu vest je podelila glumčeva supruga Anita.

"Obaveštavamo javnost da je danas 15.11.2023. godine u 63. godini života, posle kraće i teške bolesti, preminuo naš suprug i otac Žarko Laušević. O datumu i mestu sahrane javnost će biti blagovremeno obaveštena. U ime porodice Anita Laušević", pisalo je u saopštenju ožalošćene porodice.