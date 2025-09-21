"Tačno je da se Lenka udala i mogu da vam kažem da je bilo prelepo. Nismo mi to hteli previše da širimo, nekako je to intimna stvar, želeli smo da prođe tako nekako što se kaže samo za nas. Bila je to onako jedna mladalačka svadba, divna atmosfera. Sve je organizovano na kosmaju u šumi. Bila je tu i moja Gorica Popović, još mnogo ljudi koji su mi dragi, ali većinom omladina. Svirao je orkestari, bili su zaista fantastični, tako da šta da vam kažem, udade se moje Lenče" rekla je Bilja Krstić za Blic.