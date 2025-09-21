Udala se ćerka Bilje Krstić: Prelepa Lenka sve je ostavila bez daha
Ćerka pevačice Bilje Krstić i Tihomira Arsića, Lenka Arsić, venčala se na Kosmaju u veoma bajkovitoj atmosferi. Kadrove sa proslave podelila je glumica Gorica Popović koja je dugogodišnja pevačica poznate umetnice,
Venčanje je bilo intimno, za najuži krug ljudi. Same detalje otkrila je i ponosna mama Bilja:
"Tačno je da se Lenka udala i mogu da vam kažem da je bilo prelepo. Nismo mi to hteli previše da širimo, nekako je to intimna stvar, želeli smo da prođe tako nekako što se kaže samo za nas. Bila je to onako jedna mladalačka svadba, divna atmosfera. Sve je organizovano na kosmaju u šumi. Bila je tu i moja Gorica Popović, još mnogo ljudi koji su mi dragi, ali većinom omladina. Svirao je orkestari, bili su zaista fantastični, tako da šta da vam kažem, udade se moje Lenče" rekla je Bilja Krstić za Blic.
Mladenci su nosili venčiće na glavi, mlada je blistala u venčanici, dok je mladoženja imao belu košulju i preko nje sivi prsluk.
Lenka nasledila talenat na majku
Lenka je rešila da krene stopama poznate majke, a glasovnim umećem oduševljava pratioce na društvenim mrežama. S obzirom na to da njena majka gradi karijeru bez mrlje i skandala, nema sumnje da će i njen put biti takav. No, njen talenat za pevanje nije jedino čime privlači pažnju, već i njena prirodna lepota.