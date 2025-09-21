Slušaj vest

Poznati indijski muzičar Zubeen Garg, najpoznatiji po svom bolivudskom hitu “Ya Ali”, preminuo je u petak, 19. septembra, u 52. godini života, nakon zdravstvenih problema tokom ronjenja u Singapuru.

Tragičan incident u Singapuru

Garg je doživeo zdravstveni problem dok je plivao, nakon čega su ga lokalni policajci izvukli iz vode i prevezli u bolnicu, gde je preminuo istog dana. Njegovu smrt potvrdio je festival North East India Festival, na kojem je trebalo da nastupi tog vikenda. U saopštenju je navedeno da je pevač preminuo u Opštoj bolnici u Singapuru oko 14:30 po lokalnom vremenu.

indijski muzičar Zubeen Garg Foto: Instagram

Prema pisanju The Times of India, uzrok smrti je utapanje

"Visoka komisija Singapura poslala je smrtovnicu Zubeena Garga u kojoj je naveden uzrok smrti utapanje. Ali to nije obdukcioni izveštaj,“ izjavio je na konferenciji za novinare Himanta Biswa Sarma, glavni ministar Assama. Kako dodaje list, Gargu je pružena reanimacija nakon što je doživeo poteškoće sa disanjem tokom ronjenja.

Organizatori festivala: ‘Monumentalni gubitak’

U svom saopštenju, organizatori North East India Festivala otkrili su da su tragičnu vest primili tokom poslovnog sastanka sa singapurskim privrednicima i političarima.

"Kasnije smo saznali da su ga neki članovi lokalne asamske zajednice poveli na izlet jahtom, o čemu nismo bili obavešteni,“ naveli su.

„Po primanju vesti, naš tim je odmah otišao u bolnicu i u saradnji sa Visokom komisijom Singapura započeo potrebne procedure. Ovo je ogroman gubitak, i reči ne mogu izraziti dubinu naše tuge,“ dodali su organizatori, uz najavu da je festival, koji je trebalo da traje od 19. do 21. septembra, otkazan. „Užasnuti smo i molimo se za dušu Zubeena Garga.“