U razgovoru za "Fox News Digital", holivudski glumacMetju Mekonahi (55), koji je više od decenije u braku sa Kamilom Alves, izjavio je da parovi koji imaju veoma velike krevete treba ozbiljno da razmisle o kupovini kreveta manjih dimenzija.

- Probudim se jedno jutro... pogledam tamo, a Kamila je udaljena od mene kao da smo na suprotnim stranama fudbalskog terena. Onda uveče, ako nešto poželiš – nemoguće je, rekao je slavni glumac na sebi svojstven način.

Autor knjige "Poems & Prayers" dodao je: - Ti prokleti king-size kreveti nisu dobri za brak. Rešite se tog gada.

Queen-size krevet za kvalitetniji odnos

Metju je otkrio da su on i Kamila zamenili svoj veliki krevet manjim:

- Uzeli smo queen-size krevet, manjih dimenzija, gde smo rame uz rame. Kažem vam – to je dobro za vaš brak, savetuje popularni holivudski glumac.

Prioritet je veza, pa tek onda roditeljstvo

Oskarom nagrađeni glumac naglasio je i koliko je važno da romantična veza ostane prioritet, čak i kada postanete roditelji.

- Ne možete 100% živeti samo kao roditelj. Morate da se setite da je jedan od najboljih primera koji možete dati deci – kako tretirate njihovu majku, a i kako majka tretira oca, rekao je Metju.

Ljubav na prvi pogled u noćnom klubu

Metju je upoznao Kamilu – manekenku, preduzetnicu i filantropkinju – u noćnom klubu u Los Anđelesu daleke 2006. godine.

- Pojavila se i prošla s leva nadesno ispred mojih očiju kroz taj klub. Kao da je lebdela. I nisam rekao: 'Ko je to?' Već: 'Šta je to?' I onda sam joj prišao. Od te večeri ne želim da provodim vreme ni sa jednom drugom ženom. Imamo ljubav koju nikada ne dovodimo u pitanje, ispričao je glumac za People o njihovom prvom susretu.

Brak i porodica

Par se venčao 2012. godine, nakon šest meseci veridbe. Kasnije su dobili troje dece: Levaja, Vidu i Livingstona.

