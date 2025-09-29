U razgovoru za "Fox News Digital", holivudski glumacMetju Mekonahi (55), koji je više od decenije u braku sa Kamilom Alves, izjavio je da parovi koji imaju veoma velike krevete treba ozbiljno da razmisle o kupovini kreveta manjih dimenzija.

- Probudim se jedno jutro... pogledam tamo, a Kamila je udaljena od mene kao da smo na suprotnim stranama fudbalskog terena. Onda uveče, ako nešto poželiš – nemoguće je, rekao je slavni glumac na sebi svojstven način.

U galeriji pogledajte fotografije Metjua Mekonahija i supruge:

Metju Mekonahi porodica Foto: printscreen/instagram/officiallymcconaughey, Profimedia, AP

Autor knjige "Poems & Prayers" dodao je: - Ti prokleti king-size kreveti nisu dobri za brak. Rešite se tog gada.

Queen-size krevet za kvalitetniji odnos

Metju je otkrio da su on i Kamila zamenili svoj veliki krevet manjim:

- Uzeli smo queen-size krevet, manjih dimenzija, gde smo rame uz rame. Kažem vam – to je dobro za vaš brak, savetuje popularni holivudski glumac. 

Prioritet je veza, pa tek onda roditeljstvo

Oskarom nagrađeni glumac naglasio je i koliko je važno da romantična veza ostane prioritet, čak i kada postanete roditelji.

- Ne možete 100% živeti samo kao roditelj. Morate da se setite da je jedan od najboljih primera koji možete dati deci – kako tretirate njihovu majku, a i kako majka tretira oca, rekao je Metju.

U galeriji pogledajte još fotografija:

Metju Mekonahi i Kamila Foto: imageSPACE / MediaPunch / INSTAR Images / Profimedia, Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia, Printskrin/Instagram

Ljubav na prvi pogled u noćnom klubu

Metju je upoznao Kamilu – manekenku, preduzetnicu i filantropkinju – u noćnom klubu u Los Anđelesu daleke 2006. godine.

- Pojavila se i prošla s leva nadesno ispred mojih očiju kroz taj klub. Kao da je lebdela. I nisam rekao: 'Ko je to?' Već: 'Šta je to?' I onda sam joj prišao. Od te večeri ne želim da provodim vreme ni sa jednom drugom ženom. Imamo ljubav koju nikada ne dovodimo u pitanje, ispričao je glumac za People o njihovom prvom susretu.

Brak i porodica

Par se venčao 2012. godine, nakon šest meseci veridbe. Kasnije su dobili troje dece: Levaja, Vidu i Livingstona.

(Kurir.rs/Tportal)

Ne propustitePop kulturaLeonardo Dikaprio nije bio prvi izbor za rolu Džeka u Titaniku: Njegov kolega dobio ponudu za glavnog lika, a onda ga je jedna rečenica koštala uloge života
Leonardo Dikaprio kao Džek Doson
Pop kulturaKejt Midlton prošla pored Metjua Mekonahija, a o njegovoj reakciji svi bruje: Niko ne može da veruje šta je uradio (VIDEO)
Metju Mekonahi profimedia-1021671937.jpg
Pop kulturaMetju Mekonahi i njegova supruga pred svima zaigrali bez pantalona: Iza nastupa krije se posebna stvar (VIDEO)
profimedia-0982031750.jpg
Pop kulturaNije verovao u ljubav dok nije upoznao nju: Metju Mekonahi se zaljubio u 13 godinu mlađu preduzetnicu
profimedia-0982031750.jpg

Bonus video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda

PROZIVAJU ŽENU NOVOG DŽEJMSA BONDA Izvor: TikTok/pastabianxo