Megan Markl i princ Hari pojavili su se sinoć u javnosti po prvi put nakon Harijevog susreta s kraljem Čarlsom, koji se dogodio pre desetak dana, ali i posete bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa i njegove supruge Melanije Velikoj Britaniji.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa prisustvovali su humanitarnom koncertu One805 Live u Santa Barbari, koji tradicionalno organizuje poznati glumac Kevin Kostner. Par godinama podržava ovu manifestaciju, a posebno im je bliska jer se održava u njihovoj zajednici u Kaliforniji, gde žive sa decom – Arčijem Harisonom i Lilibet Dajanom.

Megan zablistala u novom stilu

Megan je privukla veliku pažnju svojim novim izgledom – promenila je boju kose i odlučila se za topliju nijansu braon, uz raskošnu, elegantnu frizuru. Novi imidž podsetio je na ranije faze njenog stila, ali sada sa zrelijim i sofisticiranijim pristupom.

Njen izbor za ovu priliku bila je A-kroj haljina u dubokoj teget boji, sa elegantnom mašnom oko struka. Slične kombinacije nosila je i tokom perioda kada je još bila aktivan član britanske kraljevske porodice.

Stilske razlike između Megan i Kejt

Već tada se primećivala jasna razlika u modnom izrazu između Megan i Kejt Midlton, sadašnje princeze od Velsa. Dok je Kejt uvek bila vezana za kraljevski protokol i stroge smernice u oblačenju, Megan je imala više slobode u izboru garderobe – što je, nakon "Megzita", postalo još izraženije.

Haljina koju je Megan nosila bila je elegantna, ali i primetno smelija u odnosu na Kejtine klasične i suzdržanije izbore.

Modni tajming nije prošao neopaženo

Interesantno je da se Megan s novim imidžom pojavila svega nekoliko dana nakon što je Kejt imala niz zapaženih modnih izdanja tokom državne posete Trampovih, ali i nakon što se princeza od Velsa nakratko poigrala sa svetlijim tonovima kose.

Hari ponovo u centru pažnje

Princ Hari je u poslednje vreme imao nekoliko zapaženih trenutaka u javnosti, među kojima je svakako bio i njegov privatni razgovor sa ocem, kraljem Čarlsom. Ipak, ubrzo se vratio u Sjedinjene Države, gde je ponovo viđen sa Megan u prisnim i emotivnim trenucima pred kamerama.

Za razliku od Harija i Megan, Kejt i princ Vilijam su zbog kraljevskog protokola mnogo uzdržaniji u iskazivanju emocija u javnosti, ali mnogi i dalje komentarišu da njihov brak deluje stabilnije i dublje ukorenjen.

Zagonetan trenutak Trampa i kralja Čarlsa

Iako Hari nije prisustvovao državnom banketu u Londonu, ponovo je postao tema – i to zahvaljujući Donaldu Trampu. Bivši američki predsednik, obraćajući se kralju Čarlsu, rekao je: - Sjajno ste vaspitali svog sina.

Ono što je svima zapalo za oko jeste da je upotrebio izraz "sina", a ne "sinove", što je izazvalo nagađanja. Navodno, kralj se na trenutak zamislio nakon te izjave, pa su mnogi počeli da se pitaju – da li mu je na pameti bio baš Hari?

Godinama u sukobu

Odavno je poznato da odnosi između Harija, Megan i Donalda Trampa nisu sjajni. Par je više puta kritikovao bivšeg predsednika SAD, dok je Tramp s druge strane uzvraćao javnim podsmehom, pa čak i nagoveštajima da bi Hari mogao da se suoči s problemima boravka u SAD zbog sadržaja svojih memoara.

