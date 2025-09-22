Arnold Švarceneger otkrio je detalj o svom razvodu

Arnold Švarceneger (78) iznenadio je mnoge kada je neočekivano progovorio o svom braku sa novinarkom Marijom Šrajver, tokom gostovanja na jednom javnom događaju.

Govoreći o novinaru Krisu, rekao je: - Razlog zašto znam da je on fantastičan novinar je jer puno znam o novinarima. Intervjuisali su me u mom životu naravno hiljade i hiljade novinara.

Duhovita opaska na račun bivše supruge

Glumac je potom dodao i šaljivu opasku koja je izazvala osmehe prisutnih: - Ne samo to, takođe sam bio oženjen za novinarku. Jedina razlika između Krisa i Marije je što Kris nikad nije uzeo polovinu mog novca.

Podsetimo, Marija Šrajver podnela je zahtev za razvod u maju 2011. godine, posle 25 godina braka sa glumcem.

Zajednički fokus – deca

U trenutku razvoda, bivši par izdao je zajedničku izjavu: - Nastavljamo zajedno da odgajamo naše četvoro dece. Oni su svetlo i centar oba naša života.

Afera koja je promenila sve

Arnold Švarceneger otkrio je detalj o svom razvodu Foto: Markus Schreiber/AP

Razvod je usledio nakon što je javnost saznala da je Arnold imao aferu sa kućnom pomoćnicom, koja je rezultirala rođenjem njegovog vanbračnog sina – Džozefa Bine.

Tokom gostovanja u emisiji The Howard Stern Show 2015. godine, bivši bodibilder i glumac osvrnuo se na taj period svog života:

- To je bila veoma teška situacija za decu, veoma teška situacija za moju porodicu. Bila je teška za sve. Ali dogodila se – i sada moramo to da rešimo, zar ne?

Arnold je tada rekao da je Džozef sjajan momak i da u potpunosti razume situaciju, te da se "sve na kraju dobro razrešilo".

Marijin novi život i samostalnost

U međuvremenu, Marija je povezivana sa Metjuom Daudom, analitičarem ABC Newsa, nakon što su viđeni zajedno u opuštenoj šetnji Los Anđelesom u avgustu.

Inače, Marija je nećaka bivšeg američkog predsednika Džona F. Kenedija. U intervjuu za emisiju Today with Jenna & Friends, iskreno je govorila o svom iskustvu u šezdesetim godinama:

- Vaše šezdesete su fantastične, a ja sam bila sama u svojim šezdesetim. Bila sam sama celu svoju šezdesetu. I sada završavam svoje šezdesete. Volela sam da budem sama, ali drugi ljudi su imali veliki problem s tim.

Porodična bliskost uprkos svemu

Uprkos svemu što se dogodilo, porodica Švarceneger-Šrajver ostala je bliska. Arnold i Marija nastavili su da održavaju dobre odnose, prvenstveno zarad svoje dece i porodične harmonije.

