Elejn Merk Bajnder, jedna od poslednjih preživelih glumica koje su igrale Mančkine u filmu "Čarobnjak iz Oza", preminula je u 94. godini.

Njenu smrt potvrdila je ćerka, Anet Filips, prenosi Daily Mail.

Elejn je imala samo osam godina kada je snimala ovaj kultni film iz 1939. godine. Bila je jedno od osmoro dece koja su igrala i pevala kao deo Mančkin ansambla.

Može se videti tokom izvođenja pesme "Come Out, Come Out", kao jedna od osam plesačica u paviljonu.

Govoreći o svojoj audiciji za MGM 1938. godine, Elejn je ispričala:

„Za mene je to bilo zastrašujuće. Bio je to moj prvi veliki poziv za devojčice iz velike filmske kuće. Osetila sam olakšanje kada je Bad rekao direktoru plesa: ‘Ona je u redu.’ Nisam morala da nastupam kao ostale devojke. I izabrali su me kao jednu od osam koje će i pevati i igrati. Kasnije smo saznali da su dodali devojčice Munčkinima jer su pogrešno mislili da mali ljudi nisu dovoljno fizički sposobni.“

Elejn je kasnije, kao tinejdžerka, dobila ponudu za ugovor od studija Paramount, ali ju je odbila i nastavila školovanje na koledžu, gde je diplomirala muziku i obrazovanje.

Nakon toga je nastavila studije iz oblasti računarskih nauka i teologije, a radila je kao kompjuterski konsultant za Univerzitet Južne Kalifornije (USC) i banku First Interstate.

