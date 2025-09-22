Slušaj vest

Prisila Prisli je u svojoj novoj knjizi "Softly, As I Leave You: Life After Elvis" iznela šokantne detalje o ljubavnom životu svoje pokojne ćerke, Lise Meri i Majkla Džeksona.

U memoarima, Prisila između ostalog tvrdi da se Džekson oženio Lisom Meri isključivo zbog statusa, te da je insistirao na detetu uprkos nejasnoj prirodi njihove intime.

Elvis i Prisila Prisli na venčanju Foto: Profimedia

"U sebi sam znala da se Majkl ne ženi Lisom Meri; on se ženi dinastijom Prisli. Majkl je bio manipulativan čovek i mislim da je bacio oko na nju mnogo pre nego što je ona to shvatila. Dečja nevinost koju je projektovao bila je deo njegove javne maske", napisala je u memoarima.

Majkl Džekson i Lisa Meri Prisli su se razveli 1996. godine Foto: Profimedia

Prisila je rekla i kako ju je Džekson nakon venčanja izbegavao po svaku cenu. Kada bi se i pojavio na porodičnim okupljanjima, družio bi se isključivo s decom, ignorišući odrasle.

Razveli su se u avgustu 1996. godine. "Gotovo sam mogla da čujem Elvisa kako uzdiše od olakšanja", napisala je Prisila između ostalog, prenosi Story.hr.

