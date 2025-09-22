Slušaj vest

Prisila Prisli je u svojoj novoj knjizi "Softly, As I Leave You: Life After Elvis" iznela šokantne detalje o ljubavnom životu svoje pokojne ćerke, Lise Meri i Majkla Džeksona.

U memoarima, Prisila između ostalog tvrdi da se Džekson oženio Lisom Meri isključivo zbog statusa, te da je insistirao na detetu uprkos nejasnoj prirodi njihove intime.

"U sebi sam znala da se Majkl ne ženi Lisom Meri; on se ženi dinastijom Prisli. Majkl je bio manipulativan čovek i mislim da je bacio oko na nju mnogo pre nego što je ona to shvatila. Dečja nevinost koju je projektovao bila je deo njegove javne maske", napisala je u memoarima.

Prisila je rekla i kako ju je Džekson nakon venčanja izbegavao po svaku cenu. Kada bi se i pojavio na porodičnim okupljanjima, družio bi se isključivo s decom, ignorišući odrasle.

Razveli su se u avgustu 1996. godine. "Gotovo sam mogla da čujem Elvisa kako uzdiše od olakšanja", napisala je Prisila između ostalog, prenosi Story.hr.

